Liga majstrov: Adeyemi zariadil triumf Dortmundu nad Chelsea, Benfica zdolala Bruggy

Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili v úvodnom osemfinálovom stretnutí Ligy majstrov nad Chelsea Londýn 1:0 po góle Karima Adeyemiho. V druhom stredajšom zápase uspela Benfica Lisabon na ihrisku FC Bruggy 2:0. Portugalský tím sa tak dostal do výhodnej pozície pred domácou odvetou, ktorá je na programe v utorok 7. marca.





1. zápasy osemfinále Ligy majstrov:

Chelsea pricestovala do Vestfálska s vizitkou tímu, ktorý v tomto roku nestrelil ani v jednom z ôsmich zápasov viac ako jeden gól a toto konštatovanie platí aj po stredajšom večeri. Zato forma Dortmundu vzbudzovala rešpekt, Borussia ťahala pred duelom s "The Blues" šesťzápasovú víťaznú šnúru. Hosťom sa po štvrťhodine podarilo skórovať, no gól Thiaga Silvu rukou neplatil. Dortmund trpezlivo čakal na svoju príležitosť, ktorá prišla v 27. minúte. Brandt našiel finálnou prihrávkou Hallera, útočník Borussie však rozvlnil len bočnú sieť. Domáci následne tŕpli pri dvoch príležitostiach Joaa Felixa. Portugalčan najskôr po prihrávke od Ziyecha prestrelil bránu a v 38. minúte poslal loptu do brvna. Po hodine hry Joao Felix netrafil odkrytú bránu a domáci podnikli rýchly brejk, na ktorého konci bol Adeyemi. Chelsea takmer vyrovnala v 78. minúte. Koulibaly v šestnástke prepálil aj Kobela, ale Can v poslednej chvíli odkopol do bezpečia loptu kotúľajúcu sa do prázdnej brány. V nadstavenom čase sa ocitol v tutovke Fernandez, Kobel bravúrnym zákrokom podržal svoj tím.V Bruggách začali oba tímy zostra. V 4. minúte sa dostal do šance Ramos, s jeho hlavičkou si však Mignolet poradil. Prakticky okamžite prišla odpoveď domácich, lenže Buchanan z ostrého uhla neprepálil Vlachodimosa. V 27. minúte sa Antonio Silva ocitol pred odkrytou bránou, no hlavou poslal loptu iba nad brvno. Narastajúci tlak Benficy podčiarkol Rafa Silva, ktorý opečiatkoval žrď. Bezgólový stav nezmenila ani Ramosova nepresná hlavička z tesnej blízkosti. Domáci dopravili loptu do siete v 45. minúte, no VAR neuznal gól Odoia pre ofsajd. Benfica krátko po prestávke dostala možnosť zahrávať jedenástku po faule Hendryho na Ramosa. Loptu si na biely bod postavil Joao Mario a s dávkou šťastia otvoril skóre - 0:1. Bruggy sa po prestávke nedostali k ohrozeniu súperovej brány. Naopak, v 88. minúte pridal druhý gól s chuťou hrajúcich hostí David Neres.



Borussia Dortmund - Chelsea Londýn 1:0 (0:0)



Gól: 63. Adeyemi. ŽK: Bellingham, Can, Adeyemi, Özcan, Ryerson, Süle - James, Silva, Ziyech, Mount. Rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)



Dortmund: Kobel - Wolf (73. Ryerson), Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Adeyemi (79. Bynoe-Gittens), Bellingham, Özcan, Brandt - Haller (68. Modeste)



Chelsea: Arrizabalaga - James, Koulibaly, Silva, Chilwell (71. Mount) - Loftus-Cheek, Fernandez - Ziyech, Joao Felix, Mudryk (71. Cucurella) - Havertz







FC Bruggy - Benfica Lisabon 0:2 (0:0)



Góly: 51. Joao Mario (z 11 m), 88. Neres. ŽK: Odoi, Sowah - Otamendi. Rozhodoval: Massa (Tal.)



Bruggy: Mignolet - Clinton Mata, Hendry, Mechele, Meijer - Odoi (65. Nielsen), Onyedika - Buchanan, Vanaken, Sowah (79. Jutgla) - Lang



Benfica: Vlachodimos - Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Chiquinho - Aursnes, Joao Mario (90.+4 Neves), Rafa Silva (65. Neres) - Ramos (65. Guedes)