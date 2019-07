LIGA MAJSTROV: Ajax Amsterdam v 3. predkole proti Stochovmu PAOK Solún

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žreb 3. predkola LM 2019/20:

majstrovská vetva:



Maccabi Tel-Aviv/CFR Kluž - Celtic Glasgow/Nomme Kalju

APOEL Nikózia/Sutjeska Nikšič - Karabach Agdam/FC Dundalk

PAOK Solún - Ajax Amsterdam

Dinamo Záhreb/Saburtalo Tbilisi - FC Valletta/Ferencváros Budapešť

Crvena Zvezda Belehrad/HJK Helsinki - FC Kodaň/The New Saints

NK Maribor/AIK Štokholm - BATE Borisov/Rosenborg Trondheim



nemajstrovská (ligová) vetva:



Istanbul Başakşehir - Olympiacos Pireus/Viktoria Plzeň

FK Krasnodar - FC Porto

FC Bruggy - Dynamo Kyjev

FC Bazilej/PSV Eindhoven - LASK Linz



Kalendár Ligy majstrov 2019/20:



22. júla: žreb 3. predkola

23./24. júla: 1. zápasy 2. predkola

30./31. júla: odvety 2. predkola

5. augusta: žreb play off

6./7. augusta: 1. zápasy 3. predkola

13. augusta: odvety 3. predkola

20./21. augusta: 1. zápasy play off

27./28. augusta: odvety play off

29. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

17./18. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

1./2. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

22./23. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

5./6. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

26./27. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

10./11. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb osemfinále

18./19./15./26. februára 2020: 1. zápasy osemfinále

10./11./17./18. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

7./8. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

14./15. apríla: odvety štvrťfinále

28./29. apríla: 1. zápasy semifinále

5./6. mája: odvety semifinále

30. mája: finále (Atatürkov Olympijský Štadión, Istanbul)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 22. júla (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam sa v 3. predkole majstrovskej vetvy Ligy majstrov 2019/20 stretnú s PAOK Solún, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Miroslav Stoch. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.V osudí žrebu už nefiguroval slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý vypadol v 1. predkole s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič. "Belasí" sa o čosi neskôr dozvedeli meno súpera v majstrovskej vetve 3. predkola Európskej ligy UEFA, s ktorým sa stretnú v prípade postupu cez kosovký Feronikeli.Ak by Nikšič vyradil aj cyperský APOEL Nikózia, stretol by sa s postupujúcim z dvojice Karabach Agdam/FC Dundalk. Futbalisti Viktorie Plzeň v prípade vyradenia gréckeho Olympiacosu Pireus budú v 3. predkole hrať o postup s tureckým Istanbul Başakşehir. Bývalý európsky šampión FC Porto bude o postup do play off v nemajstrovskej (ligovej) vetve bojovať s ruským Krasnodarom. Tomu pôvodne pri žrebe vyšlo Dynamo Kyjev, keďže sa ale oba kluby nesmeli stretnúť v súťažiach UEFA, Kyjevčania dostali Bruggy.Prvé zápasy 3. predkola sú na programe 6. a 7. augusta, odvety potom 13. augusta.