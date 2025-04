Liga majstrov: Arsenal túži napodobniť duel s Realom, Trossard: Chceme to isté

Atraktívny štart semifinále futbalovej Ligy majstrov sľubujú úvodné zápasy v Londýne a Barcelone. V utorok od 21.00 SEČ privíta nabudený Arsenal hráčov Paríža Saint-Germain. V rovnakom čase o deň neskôr sa stretnú rozbehnutá FC Barcelona proti Interu Miláno, ktoré pred vrcholom sezóny stratilo formu a prehralo bez streleného gólu v troch dueloch za sebou.





PSG sa radoval zo zisku domáceho titulu už v úvode apríla. Vo štvrťfinále to napriek tomu nemal ľahké. Sériový francúzsky majster zdolal anglickú Aston Villu doma 3:1, medzi štyri najlepšie tímy postúpil aj napriek prehre v Birminghame (2:3). Zacieliť už iba na Ligu majstrov môžu aj hráči Arsenalu. „Kanonieri“ totiž počas víkendu definitívne prišli aj o teoretickú šancu získať titul v domácej Premier League, keďže si ho s predstihom zabezpečil Liverpool. V prvom semifinále Ligy majstrov od prehry s Manchestrom United v roku 2009 by kľúčom k úspechu Arsenalu mohla byť schopnosť znova vytvoriť horúcu atmosféru, ktorá v osemfinále zmietla Real. „S domácim publikom za nami musí byť elektrizujúca atmosféra, ktorá nás bude hnať dopredu,“ povedal útočník Arsenalu Leandro Trossard. Belgičan by mohol viesť útok proti PSG, pričom provizórny útočník Mikel Merino by sa mal vrátiť do stredu poľa v neprítomnosti suspendovaného Thomasa Parteya. „Chceme to isté ako minule. Fanúšikovia boli v domácom zápase proti Madridu neuveriteľní. Ak to dokážeme zopakovať, bolo by to úžasné,“ dodal Trossard.Parížania stavajú svoj úspech predovšetkým na výbornej ofenzíve. Spomedzi piatich najlepších európskych líg nastrieľala viac gólov iba Barcelona v La Lige a Liverpool v Anglicku. PSG sa opierajú najmä o výkony Ousmanea Dembeleho, ktorý prežíva najlepšiu sezónu v kariére a naprieč všetkými súťažami nastrieľal dovedna 32 gólov. V predošlých piatich však strelecky mlčal a postup PSG do finále bude do veľkej miery závisieť aj od formy 27-ročného ofenzívneho univerzála, ktorého tréner Luis Enrique prerobil z krídelníka na stredového útočníka. Drvivá väčšina Dembeleho gólov prišla po nie príliš vydarenej jeseni. Bolo to 1. októbra, keď Enrique učinil rozhodnutie a Dembeleho vynechal z nominácie na duel Ligovej fázy práve proti semifinálovému súperovi - Arsenalu. Londýnčania vtedy zvíťazili 2:0. Enrique bol v tom čase údajne nespokojný s niektorými aspektmi v hre Dembeleho. S odstupom vyše pol roka sa to javí ako majstrovský ťah španielskeho kormidelníka. „Najlepšie bolo, že som ho v Londýne nedal hrať, za čo som dostal silnú kritiku. Je to však najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobil v tejto sezóne,“ uviedol Enrique, ktorý zdá sa správnym spôsobom namotivoval svojho zverenca.Najlepšiu formu preukazujú pred semifinále najprestížnejšej klubovej súťaže hráči Barcelony. Katalánci vyradili vo štvrťfinále Dortmund, ktorý najskôr zdolali presvedčivo 4:0, následne však zaznamenali so „žlto-čiernymi“ jedinú prehru v tomto kalendárnom roku (1:3). Na prvý diel súboja o postup do mníchovského finále sa však „blaugranas“ naladili najideálnejšie. Tretíkrát v prebiehajúcej sezóne zdolali v El Clasicu hráčov Realu Madrid a vo finále Španielskeho pohára získali druhú trofej v sezóne. Mužstvo Hansiho Flicka šliape naplno a chorvátsky stredopoliar „bieleho baletu“ Luka Modrič ho po tomto zápase označil v súčasnosti za nezdolateľné. Skvelú formu majú hráči na viacerých postoch. V sedemnástich rokoch exceluje fenomenálny Lamine Yamal, pričom počas celého ročníka ťahá ofenzívu Barcelony aj Brazílčan Raphinha. Stredu poľa dominuje Pedri a v defenzíve neúnavne zaberá Jules Kounde. Jediným chýbajúcim dielikom do fungujúcej mozaiky môže byť poľský útočník Robert Lewandowski, ktorého z hry vyradilo zranenie. V dueli proti Realu ho dokázal nahradiť Ferran Torres, ktorý sa aj strelecky presadil. „Barcelona má skvelých hráčov a skvelý tím so silným útokom. Sme pripravení a musíme byť pripravení aj mentálne. Je to veľmi ofenzívne mužstvo a my musíme byť pripravení na všetko,“ uviedol obranca Interu Carlos Augusto pre portál football-italia.net.Mimoriadnu silu súpera si uvedomujú aj hráči Interu. „Nerazzurri“ počas víkendu stratili pôdu pod nohami v domácej Serie A. Prehra 0:1 na ihrisku AS Rím bola treťou súťažnou za sebou a nelichotivá je aj strelecká mizéria Interu, ktorý neskóroval už 270 minút. Zaváhanie využil SSC Neapol, ktorý má na čele tabuľky trojbodový náskok. Milánčania by radi napodobnili finálovú účasť spred dvoch rokov. Najcennejšiu trofej získali naposledy pred 15 rokmi pod vedením portugalského kormidelníka Joseho Mourinha. Práve vtedy dokázal Inter postúpiť v semifinále cez Barcelončanov. „Máme šancu dosiahnuť výnimočné veci, nebojíme sa. Tento tím veľa vyhral a je vždy sústredený. Musíme vydať zo seba to najlepšie,“ dodal Augusto.

semifinále Ligy majstrov 2024/25 - prvé zápasy:



utorok 29. apríla:



21.00 FC Arsenal - Paríž Saint-Germain /rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)/







streda 30. apríla:



21.00 FC Barcelona - Inter Miláno /rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/