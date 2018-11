LIGA MAJSTROV: Barcelona remizovala s Interom a Neapol s PSG

Hráč Neapola Marques Allan (druhý sprava) a hráč PSG Angel di Maria v zápase C-skupiny Ligy majstrov SSC Neapol - Paríž SG v Neapole 6. novembra 2018. Na snímke prvý sprava slovenský záložík Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

4. kolo LM 2018/19 - sumáre:



A-skupina



AS Monaco - FC Bruggy 0:4 (0:3)

Góly: 12. a 17. Vanaken (druhý z 11m), 24. Wesley, 85. Vormer. Rozhodoval: Dias (Port.)



Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Góly: 33. Saul, 80. Griezmann. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



B-skupina



Inter Miláno - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Góly: 87. Icardi - 83. Malcom. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)

/ŠKRINIAR za domácich celý zápas/



Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven 2:1 (0:1)

Góly: 78. a 89. Kane - 2. de Jong. Rozhodoval: KRUŽLIAK (SR)



C-skupina



SSC Neapol - Paríž St. Germain 1:1 (0:1)

Góly: 63. Insigne (z 11m) - 45.+2 Bernat. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

/HAMŠÍK za domácich celý zápas/



Crvena Zvezda Belehrad - FC Liverpool 2:0 (2:0)

Góly: 22. a 29. Pavkov. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)



D-skupina



Schalke 04 Gelsenkirchen - Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0)

Góly: 4. Burgstaller, 57. Uth. Rozhodoval: Collum (Škót.)



FC Porto - Lokomotiv Moskva 4:1 (2:0)

Góly: 2. Herrera, 42. Marega, 67. Corona, 90.+3 Otavio - 59. Farfan. Rozhodoval: Massa (Tal.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sú prvý tím s miestenkou do vyraďovacej fázy Ligy majstrov 2018/2019. Kataláncom stačila na osemfinálovú istotu aj remíza 1:1 v utorňajšom šlágri 4. kola B-skupiny na ihrisku Interu Miláno. Rovnaký výsledok sa zrodil aj v dueli medzi SSC Neapol s Marekom Hamšíkom a Parížom Saint-Germain. Hamšík nastúpil na rekordný 512. zápas v klubovej histórii.Napriek predzápasovým informáciám chýbal Kataláncom Lionel Messi, ktorý nesedel ani na lavičke náhradníkov. V upršanom Miláne sa po pomalšom úvode dostali k prvej väčšej šanci domáci, no Asamoah zvnútra šestnástky mieril mimo. Aktívnejší boli hostia a postupne dostávali súpera pod tlak. V 23. minúte namieril Rakitič len tesne vedľa. Barcelončania boli blízko ku gólu po polhodine, ale v niekoľkých pološanciach za sebou im chýbal krok navyše, či presnejšia koncovka. Krátko pred prestávkou mal tutovku Suarez, ku ktorému sa nečakane odrazila lopta od Škriniara, ale uruguajský kanonier Handanoviča neprekonal. V 61. minúte sa mu to už podarilo, no Rakitič mu prihral spoza bránkovej čiary a tak gól nemohol platiť. Hostia sa dočkali v 83. minúte, keď sa strelou pomedzi dvojicu obrancov presadil striedajúci Malcom, no o štyri minúty neskôr zariadil deľbu bodov domáci matador Mauro Icardi.V druhom stretnutí "béčka" vyhral Tottenham Hotspur doma nad PSV Eindhoven 2:1, keď vďaka dvom gólom Harryho Kanea otočil nepriaznivé skóre. V londýnskom Wembley viedla zápas šestica slovenských arbitrov na čele s Ivanom Kružliakom, na čiarach mu pomáhali Tomáš Somoláni a Branislav Hancko. Štvrtým rozhodcom bol Tomáš Mokoš a dodatočnými asistentmi Peter Kráľovič a Filip Glova.Duel pod Vezuvom toho v prvom polčase divákom príliš neponúkol, hralo sa medzi šestnástkami, s pozornou defenzívou na oboch stranách a takmer bez šancí. V nadstavenom čase však domáca obrana vôbec nezvládla rýchly prechod hostí do útoku, Mbappe našiel medzi šiestimi Neapolčanmi voľného Bernata a ten v páde otvoril skóre. Po zmene strán sa tempo poriadne rozbehlo vďaka aktivite SSC, Buffon niekoľkokrát zachránil, no na penaltu Insigneho zo 63. minúty nedosiahol - 1:1. Ďalšie góly už v Neapole nepadli.Marek Hamšík prekonal ďalší klubový rekord SSC, keď sa stal hráčom s najväčším počtom štartov v jeho farbách v histórii. V zápase proti PSG nastúpil už na svoj 512. súťažný duel v drese tímu spod Vezuvu a zlepšil tak zápis jednej z klubových legiend Giuseppeho Bruscolottiho (511).V druhom zápase C-skupiny Liverpool vôbec nenapodobnil výkon z domáceho vzájomného duelu, v ktorom zdolal Cervenu Zvezdu Belehrad jasne 4:0. V prvom polčase si vytvoril jedinú čistú šancu, ktorú v 17. minúte trestuhodne spálil Daniel Sturridge. Naopak, nebezpečnejší boli domáci a najmä útočník Milan Pavkov, ktorý sa v 22. minúte zavesil do vzduchu a hlavou poslal do siete center z rohu. Dvadsaťštyriročný útočník zažiaril ešte viac o sedem minút neskôr, keď výstavnou strelou z asi 23 metrov zvýšil na 2:0. Liverpoolčania zostali zaskočení a smerom dopredu nedokázali nič poriadne vymyslieť. Krátko po zmene strán sa zdalo, že Milner zasiahol v pokutovom území loptu rukou, ale rozhodca nepískal. Hostia zaznamenali prvú strelu na bránku až v 70. minúte z kopačky Salaha. Hviezdny útočník mohol znížiť o chvíľu neskôr, ale trafil len žrď. "Reds" už do konca duelu nedokázali skórovať a tak odišli z Belehradu s neočakávanou prehrou.Liverpool nevyužil šancu poistiť si prvé miesto v tabuľke C-skupiny a tak ho z nej zosadil Neapol, oba tímy majú šesť bodov, PSG o jeden menej.Aj v Monaku sa zrodilo prekvapenie, domáce AS síce malo prvé väčšie šance a úvodný tlak, no po prvom dejstve prehrávalo s FC Bruggy rozdielom triedy 0:3. Prvé dva góly strelil Hans Vanaken, v 12. minúte sa presadil zblízka a v 17. premenil pokutový kop. Na rozdiel triedy zvýšil v 24. minúte po samostatnej akcii brazílsky útočník Wesley. Hostia v ďalšom priebehu bez väčších problémov kontrolovali zápas a v 85. minúte pridali aj štvrtý gól. Po chybe obrany AS sa presadil Ruud Vormer. Monaco tak zostalo na poslednom mieste A-skupiny s jediným bodom, Bruggy majú na konte štyri a výrazne si vylepšili šancu na postup aspoň do play off Európskej ligy. Francúzsky tím je naďalej vo veľkej kríze, nevyhral už 15 súťažných zápasov.V druhom zápase A-skupiny síce držali loptu na kopačkách hráči Borussie Dortmund, no jasnú streleckú prevahu malo domáce Atletico Madrid a dokázalo ju premeniť na triumf 2:0. O prvý gól sa postaral v 33. minúte Saul Niguez, druhý pridal Antoine Griezmann. Dortmund si napriek neúspechu udržal prvú priečku v tabuľke, no jeho súper ho bodovo dobehol.V D-skupine vyhrali domáce mužstvá. FC Porto si poradilo s Lokomotivom Moskva 4:1, keď sa presadili postupne Hector Herrera, Moussa Marega, Jesus Manuel Corona a Otavio, za hostí znížil Jefferson Farfan. Porto si tak udržalo prvú priečku v tabuľke pred Schalke, ktoré vyhralo doma nad Galatasarayom 2:0.