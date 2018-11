LIGA MAJSTROV: Barcelona sa stala prvým osemfinalistom

Hráč FC Barcelona Sergio Busquets, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 7. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona si ako prví zabezpečili postup do osemfinále Ligy majstrov 2018/2019. Stredopoliarovi úradujúceho španielskeho šampióna Sergiovi Busquetsovi sa však remíza 1:1 na pôde Interu Miláno málila. Hostia totiž nevyužili šancu zabezpečiť si v predstihu prvenstvo v B-skupine.uviedol Busquets pre UEFA.com.V základnej jedenástke Interu nastúpil aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Kataláncom napriek predzápasovým informáciám chýbal Lionel Messi, ktorý nesedel ani na lavičke náhradníkov. Barcelončania boli blízko ku gólu po polhodine, ale v niekoľkých pološanciach za sebou im chýbal krok navyše, či presnejšia koncovka. Krátko pred prestávkou mal tutovku Luis Suarez, ku ktorému sa nečakane odrazila lopta od Škriniara, ale uruguajský kanonier Samira Handanoviča neprekonal. V 61. minúte sa mu to už podarilo, no Ivan Rakitič mu prihral spoza bránkovej čiary a gól nemohol platiť. Hostia sa dočkali v 83. minúte, keď sa striedajúci Malcom presadil strelou pomedzi dvojicu obrancov, no o štyri minúty neskôr zariadil deľbu bodov domáci matador Mauro Icardi.Tréner Interu Luciano Spalletti bol s deľbou bodov spokojný. "pochvaľoval si Spalletti.Argentínsky kanonier Icardi priznal, že presadiť sa proti obrane Barcelony nebolo jednoduché: