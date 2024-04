Liga majstrov: Barcelona vyhrala v Paríži 3:2, Atletico zdolalo Dortmund 2:1

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v napínavom úvodnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain 3:2. O ich triumfe rozhodol v 77. minúte hlavou po rohu striedajúci Andreas Christensen. V druhom stretnutí vyhralo domáce Atletico Madrid nad Borusiou Dortmund 2:1. Odvety sú na programe v utorok 16. apríla v Dortmunde a Barcelone.





prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov - sumáre:

Tréner PSG Enrique, pre ktorého bola konfrontácia s bývalým klubom špecifická aj preto, že na lavičke súpera sedel jeho exspoluhráč a neskôr zverenec Xavi, nemohol počítať s vykartovaným Hakimim a len na lavičke náhradníkov začal slovenský obranca Milan Škriniar. Barcelone chýbal stredopoliar Gavi, Pedri sa dostal do zostavy, no začal iba na lavičke. V Parku Princov sa hral od úvodu ofenzívne ladený duel, najprv mali viac z hry domáci, postupne však prebrali taktovku hostia, ktorí dokázali využívať priestory na krajoch ihriska a ťažili z rýchleho a priamočiareho prechodu do útoku. Prvú veľkú šancu Lewandowského po rohu zneškodnil na čiare Mendes a dorážka Yamala išla tesne vedľa. Mladučký krídelník hostí neuspel ani o tri minúty, no na pravej strane hýril aktivitou a v 37. minúte po jeho centri a chybe Donnarummu otvoril skóre do odkrytej brány Raphinha. Enrique poslal do druhého polčasu namiesto Asensia Barcolu a úvod opäť patril jeho hráčom. Tí dostali súpera okamžite pod tlak a dvoma rýchlymi gólmi duel otočili. V 48. minúte Cubarsi odkopol loptu iba k Dembelemu, ten si zasekol obrancu a tvrdou strelou nedal šancu ter Stegenovi. O tri minúty dostal po peknej kombinácii loptu do šestnástky Vitinha a prízemnou strelou upravil na 2:1. Po hodine hry obaja tréneri vystriedali, na ihrisko sa dostal Pedri a ihneď sa postaral o vyrovnanie, keď skvelým pasom našiel za obranou Raphinhu, ktorý rutinérsky pridal druhý gól - 2:2. Domáci mohli ísť späť do vedenia štvrťhodinu pred koncom, no Demebele po vysunutí od Vitinhu trafil len do protiľahlej žŕdky. Vzápätí sa zmenilo skóre na druhej strane. Xavimu opäť perfektne vyšlo striedanie a Christensen hlavou po rohu, prvým dotykom s loptou, poslal Barcu do vedenia 3:2. Hostia v závere, tak ako po väčšinu zápasu, dokázali ubrániť hlavnú hviezdu PSG Mbappeho, a do domácej odvety si odniesli nádejný výsledok.Madridské Atletico išlo do štvrťfinále s Dortmundom v kolísavej forme, no tá sa do úvodného súboja vôbec nepreniesla. Na domácej pôde privítali súpera vysokým pressingom, chybu si vynútili už v 5. minúte, keď brankár Kobel pod tlakom odovzdal loptu Maatsenu, ten ju posunul rovno na nohu de Paula a bolo 1:0. Rýchly gól hráčmi Borussie otriasol a kopili chybu za chybou, v prvom polčase si nevypracovali žiadne šance a po polhodine inkasovali druhýkrát a opäť po obrovskej chybe. Schlotterbeck si nerozumel s Hummelsom, Griezmann našiel lobom Lina a ten s prehľadom upravil na 2:0. Dortmund sa po zmene strán snažil tvoriť, no išiel do "plných" a vypracoval si len pološance. V 76. minúte mohol definitívne rozhodnúť Lino, no jeho tutovku chytil Kobel a o päť minút neskôr hráči Atletica prvýkrát zaváhali v defenzíve. Can poslal prihrávku do šestnástky, lopta sa odrazila od domácich obrancov k voľnému Hallerovi a striedajúci útočník znížil na 1:2. Borussia si v závere vytvorila tlak, Bynoe-Gittens trafil brvno, no vyrovnať už nedokázala.



Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)



Góly: 4. de Paul, 32. Lino - 81. Haller. Rozhodovali: Guida - Carbone, Peretti (všetci Tal.), ŽK: Lino, Llorente, Gimenez - Can, Maatsen



Madrid: Oblak - Witsel (90. Savič), Gimenez, Azpilicueta - Molina (90. Niguez), Llorente, Koke, de Paul (80. Correa), Lino (90. Riquelme) - Morata (64. Barrios), Griezmann



Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer (84. Reus), Can (84. Ozcan) - Sancho, Nmecha (46. Brandt), Adeyemi (73. Bynoe-Gittens) - Füllkrug (60. Haller)



Paríž St. Germain - FC Barcelona 2:3 (0:1)



Góly: 48. Dembele, 51. Vitinha - 37. a 62. Raphinha, 77. Christensen. Rozhodoval: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Vitinha, Beraldo - Roberto, Cubarsi, Christensen, Lopez



Paríž: Donnarumma - Marquinhos, L. Hernandez, Beraldo, Mendes - Lee Kang-in (61. Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz (85. Ramos) - Dembele, Asensio (46. Barcola), Mbappe



Barcelona: ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Roberto (61. Pedri), de Jong (75. Christensen), Gündogan (85. Lopez) - Yamal (61. Felix), Lewandowski, Raphinha (75. Torres)