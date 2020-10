LIGA MAJSTROV: Barcelona zvíťazila v šlágri G-skupiny v Turíne

V šlágri stredajšieho programu 2. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 zvíťazila FC Barcelona na ihrisku Juventusu Turín 2:0. Kataláncom zabezpečili cenný triumf Ousmane Dembele v 15. minúte a Lionel Messi, ktorý v nadstavenom čase premenil pokutový kop.



Hostia mohli ísť do vedenia hneď v úvode, no Messiho strelu zblokovala obrana domácich a ihneď na to napálil loptu do žrde Griezmann. Lepší úvod Barcelony napokon gólovo vyjadril v 15. minúte Dembele po peknej individuálnej akcii a strele spoza šestnástky k vzdialenejšej žrdi. Na opačnej strane vzápätí dopravil loptu do siete Morata, útočník domácich však zahral rukou a navyše bol v ofsajde. VAR skúmal Moratov zásah aj v 30. minúte, ale potvrdil, že Španiel bol aj tentokrát v ofsajde. Barcelona potom mohla zvýšiť náskok, ale Griezmann a ani Dembele nemierili presne.



Po prestávke sa opäť veľa hovorilo o Moratovi. V 56. minúte totiž opäť rozvlnil sieť, ale VAR aj v tomto prípade hlásil veľmi tesný ofsajd. Onedlho zahodil veľkú príležitosť Messi. V 76. minúte mal ďalšiu veľkú šancu Griezmann, ale svoj únik nezakončil presne. Hostí to napokon nemrzelo, Messi v závere duelu poistil ich triumf po premenenej penalte. Barca si pripísala ďalšie tri body, v tabuľke ich má na konte šesť.



Druhý zápas "géčka" medzi Ferencvárosom a Dynamom Kyjev rozhodoval Slovák Ivan Kružliak, na čiare mu pomáhal krajan Tomáš Somoláni. Slovensko malo zastúpenie aj medzi hráčmi, v 73. minúte sa dostal na trávnik útočník domácich Róbert Mak. V tom čase "Fradi" prehrávali 1:2, no v závere duelu vybojoval bod Franck Boli.

Z triumfu sa tešili aj futbalisti Paríža St. Germain. V H-skupine v Istanbule zvíťazili nad Basaksehirom 2:0. Do tabuľky si pripísali prvé tri body, dvoma gólmi sa o to postaral útočník Moise Kean. V zostave domácich odohral celý zápas slovenský obranca Martin Škrtel. Tréner PSG Thomas Tuchel musel už v prvom polčase riešiť veľkú nepríjemnosť. V 19. minúte odkríval za postrannú čiaru Neymar a hoci sa vrátil na trávnik, napokon mu zranenie nedovolilo pokračovať v hre. V druhom polčase mal prvú veľkú šancu Pablo Sarabia, ale v dobrej pozícii prestrelil. V 64. minúte po rohovom kope poslal Kean hlavou hostí do vedenia a ten istý hráč spečatil triumf PSG o 15 minút neskôr.



V ďalšom zápase "háčka" skupiny zdolal Manchester United nemecké Lipsko hladko 5:0 a so šiestimi bodmi vedie tabuľku. O triumfe "červených diablov" rozhodli Mason Greenwood, Anthony Martial a hetrikom sa blysol Marcus Rashford.



Londýnska Chelsea mohla ísť do vedenia na pôde Krasnodaru už v 14. minúte, ale Jorginho poslal loptu z pokutového kopu iba do žrde. Jeho zaváhanie napravil v 37. minúte Callum Hudson-Odoi a hostia viedli. Po prestávke spečatili zaslúžení triumf Chelsea Timo Werner, Hakim Ziyech a Christian Pulisic. Najväčšiu šancu Krasnodaru mal Jurij Gazinskij, ale trafil iba do brvna. V druhom zápase skupiny si Sevilla doma poradila s Rennes 1:0 gólom Luuka de Jonga.



V F-skupine sa darilo Dortmundu, ktorý zdolal Petrohrad 2:0 vďaka gólom Jadona Sancha a Erlinga Haalanda. Premožiteľ Borussie z prvého kola Lazio Rím si odnieslo bod z Brúg po remíze 1:1.

2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 - sumáre:



E-skupina:



FC Sevilla - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Góly: 56. de Jong. Rozhodoval: Cüneyt Cakir (Tur.)



FK Krasnodar - FC Chelsea 0:4 (0:1)

Góly: 37. Hudson-Odoi, 76. Werner (z 11 m), 80. Ziyech, 90. Pulisic. Rozhodoval: Ali Palabiyik (Tur.)



tabuľka:



1. Chelsea 2 1 1 0 4:0 4

2. Sevilla 2 1 1 0 1:0 4

3. Krasnodar 2 0 1 1 1:5 1

4. Rennes 2 0 1 1 1:2 1



F-skupina:



Club Bruggy - Lazio Rím 1:1 (1:1)

Góly: 41. Vanaken (z 11 m) – 14. Correa. Rozhodoval: Anthony Taylor (Angl.)



Borussia Dortmund - Zenit Petrohrad 2:0 (0:0)

Gól: 77. Sancho (z 11 m), 90.+1 Haaland. Rozhodoval: Björn Kuipers (Hol.)



tabuľka:



1. Lazio 2 1 1 0 4:2 4

2. Bruggy 2 1 1 0 3:2 4

3. Dortmund 2 1 0 1 3:3 3

4. Zenit 2 0 0 2 1:4 0



G-skupina:



Ferencváros Budapešť - Dynamo Kyjev 2:2 (0:2)

Góly: 59. Nguen, 90. Boli - 28. Cygaňkov (z 11 m), 41. De Pena. Rozhodoval: Ivan KRUŽLIAK (SR), ČK: 86. Sidorčuk (Kyjev), R. MAK nastúpil za domácich v 73. minúte



Juventus Turín - FC Barcelona 0:2 (0:1)

Gól: 15. Dembele, 90.+1 Messi (z 11 m). Rozhodoval: Danny Makkelie (Hol.), ČK: 85. Demirel (Juventus)



tabuľka:



1. Barcelona 2 2 0 0 7:1 6

2. Juventus 2 1 0 1 2:2 3

3. Kyjev 2 0 1 1 2:4 1

4. Ferencváros 2 0 1 1 3:7 1



H-skupina



Manchester United - RB Lipsko 5:0 (1:0)

Gól: 74., 78. a 90.+2 Rashford, 21. Greenwood, 87. Martial (z 11 m). Rozhodoval: Matej Jug (Slov.)



Basaksehir Istanbul - Paríž St. Germain 0:2 (0:0)

Góly: 64. a 79. Kean. Rozhodoval: Andreas Ekberg (Švéd.), M. ŠKRTEL odohral za domácich celý zápas



tabuľka:



1. Manchester 2 2 0 0 7:1 6

2. PSG 1 0 0 1 3:2 3

3. RB Lipsko 2 1 0 1 2:5 3

4. Basaksehir 2 0 0 2 0:4 0