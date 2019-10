LIGA MAJSTROV: Bayern uštedril Tottenhamu rekordnú prehru

Tréner Niko Kovač. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov uštedrili anglickému zástupcovi rekordnú domácu prehru v európskych klubových súťažiach. Odniesli si to hráči Tottenhamu Hotspur, ktorí v dueli 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov inkasovali od nemeckého šampióna debakel 2:7. Štyrmi gólmi v druhom polčase sa zaskvel krídelník Serge Gnabry, dva pridal poľský kanonier Robert Lewandowski.Spurs sa síce ujali vedenia gólom Heung-Min Sona, no Bayern ešte do prestávky otočil skóre a po zmene strán to už bola exhibícia Bavorov.zdôraznil tréner Bayernu Niko Kovač.Gnabry musel zaloviť v pamätí, kedy naposledy strelil v jednom zápase štyri góly.uviedol Gnabty pre uefa.com.Tottenhamu nevyšiel úvod novej sezóny a po debakli s Bayernom sa minulosezónny finalista Ligy majstrov dostal do zložitej situácie.apeloval na svojich hráčov Pochettino.Bayernu zložil argentínsky kouč veľký kompliment.