Liga majstrov: Bayern zdolal v odvete Paríž St. Germain 2:0 a postúpil do štvrťfinále

Futbalisti Bayernu Mníchov postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V stredajšom odvetnom súboji osemfinále zdolali doma Paríž Saint-Germain 2:0 a potvrdili triumf 1:0 z prvého stretnutia. O presné zásahy sa postarali v 61. minúte Eric Choupo-Moting a v 89. minúte Serge Gnabry. Francúzsky šampión vypadol v osemfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže druhýkrát za sebou, pred rokom nestačil na Real Madrid. Milánčanom stačila aj bezgólová remíza na ihrisku Tottenhamu Hotspur. V úvodnom meraní síl doma na San Sire zvíťazili 1:0.





PSG potreboval nielen zmazať manko z prvého duelu, ale musel sa o to pokúsiť aj bez Brazílčana Neymara, ktorý si zranil členok a sezóna sa pre neho skončila. Tréner Parížanov Christophe Galtier za neho nehľadal náhradu a do útoku postavil iba dvojicu Lionel Messi a Kylian Mbappe. Tá sa v úvode dlho nevedela dostať k zakončeniu, Bavori veľmi kvalitne bránili. Až v 25. min našiel Messiho v šestnástke ideálne Nuno Mendes, no obetavý Alphonso Davies Argentínčanov pokus zablokoval. Parížania mali viac z hry, no Bayern trpezlivo čakal na svoju šancu a tá prišla v 32. min. - Davies namieril z uhla presne, no brankár Donnarumma sa nenechal zaskočiť. V 36. min postihla Parížanov ďalšia rana, pre zranenie musel z ihriska odísť obranca Marquinhos. O dve minúty sa však mohli tešiť z gólu. Najväčšiu možnosť im do prestávky pripravil brankár súpera Sommer, ktorý urobil chybu v rozohrávke. Vitinha poslal loptu smerom na bránu, no spasiteľom Bayernu sa stal Matthijs de Ligt, ktorý ju vykopol z bránkovej čiary.



Po zmene strán sa obraz hry zmenil, nemecký klub začal hrať aktívnejšie. Už v 51. min mohol skórovať Kimmich, no Donnarumma bol pozorný. O minútu na to lopta v jeho sieti skončila po strele Erica Choupo-Motinga, no gól neplatil pre ofsajdové postavenie Thomasa Müllera, ktorý v čase streleckého pokusu stál pred Donnarummom. Kamerunský útočník sa však dočkal v 61. min. Po hrubej chybe obrancov PSG našiel Goretzka Choupo-Motinga voľného pred Donnarummom a ten už nemal problémy rozvlniť sieť. Parížania sa ešte nevzdávali a už o tri minúty mohol vyrovnať Ramos po rohovom kope Messiho, no jeho hlavičku Sommer zneškodnil. V 83. min španielsky obranca takmer z podobnej situácie neuspel opäť. Hostia hrali v závere vabank a to využil Gnabry, ktorý v 89. min pridal z rýchleho protiútoku poistku. V nadstavení ešte dostal loptu do siete Sadio Mane, no gól neplatil pre ofsajd.



Druhý stredajší zápas Tottenham Hotspur - AC Miláno sa začal s desaťminútovým oneskorením. Rovnako ako deň predtým súboj FC Chelsea - Borussia Dortmund výkop odsunula dopravná zápcha v Londýne, v ktorej uviazli autobusy oboch súperov.



Duel sa v prvom polčase hral opatrne, najväčšiu šancu mal stredopoliar Milánčanov Junior Messias, no zo štandardky v 19. min po signále nenamieril presne. Veľkú príležitosť mali "červeno-čierni" v 67. min, no proti Giroudovi sa zaskvel brankár domácich Forster. O desať minút neskôr výrazne skomplikoval nádeje Londýnčanov Romero, ktorý uvidel druhú žltú kartu a oslabil svoj tím. Najväčší vzruch v zápase nastal v zápase až v úplnom závere. V tretej minúte nadstavenia si mohol predĺženie vynútiť Harry Kane, no jeho hlavičku vytesnil gólman Maignan. O minútu na to mohol skórovať Divock Origi, no trafil z rýchleho protiútoku iba žrď.

odvety osemfinále Ligy majstrov



Bayern Mníchov - Paríž Saint-Germain 2:0 (0:0)



Góly: 61. Choupo-Moting, 89. Gnabry, ŽK: Hakimi (Paríž) Rozhodca: Orsato (Tal.)



Bayern: Sommer - Stanišič, Upamecano, De Ligt, A. Davies - Kimmich, Goretzka, Coman (86. Gnabry), Müller (86. Cancelo), Musiala (81. Mane) - Choupo-Moting (68. Sane)



Paríž: Donnarumma - Pereira, Ramos, Marquinhos (36. Mukiele, 46. Bitshiabu) - Hakimi, Verratti, Vitinha (81. Ekitike), Ruiz (76. Zaire-Emery), Nuno Mendes (81. Bernat) - Messi, Mbappe



/prvý zápas 1:0, postúpil Bayern/



Tottenham Hotspur - AC Miláno 0:0



ČK: 77. Romero (po 2. ŽK), ŽK: Romero, Lenglet, Conte, Skipp - Thiaw. Rozhodca: Turpin (Fr.)



Tottenham: Forster - Romero, Lenglet, B. Davies - Emerson Royal (70. Richarlison), Skipp, Höjbjerg, Perišič (53. Porro) - Kulusevski (83. Sanchez), Kane, Son



Miláno: Maignan - Thiaw, Kalulu, Tomori, Hernandez - Junior Messias (56. Saelemaekers), Krunič, Tonali - Diaz (86. Bennacer), Giroud (81. Origi), Leao (89. Rebič)



/prvý zápas 0:1, postúpilo AC Miláno/