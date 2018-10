LIGA MAJSTROV: Bystričania do Plzne s odhodlaním prekvapiť favorita

Na archívnej snímke radosť hráčov Banskej Bystrice. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) - Hráči HC'05 Banská Bystrica sa pokúsia v utorok zaskočiť favorita a na ľade Škody Plzeň dosiahnuť druhé víťazstvo v hokejovej Lige majstrov. V H-skupine sa zatiaľ môžu pochváliť len jedným nad HC Lugano (5:2), no aj tri body z tohto zápasu stačili na to, že si ešte udržali šancu na postup. Nemajú to však až tak vo svojich rukách. Ak by proti Plzni príjemne prekvapili a zvíťazili by i na budúci týždeň 17. októbra na domácom ľade, do kariet im musia zahrať aj výsledky fínskeho Jyväskylä a švajčiarskeho Lugana, aby skončili na postupovej druhej priečke.Tréner Dan Ceman verí, že sa mužstvo predstaví opäť kompaktnejšie.Podľa Cemana sa treba trafiť dobre aj do zostavy.Zázraky ťažko očakávať, Ceman aspoň verí, že si polepšia v skupine.Útočník Ján Sýkora v Plzni predčasom pôsobil a dokáže zvážiť jej silu.Na čo najviac si treba dať pozor Sýkora aj upresnil.Obranca Ivan Ďatelinka verí, že na výkone sa podpíše lepšia psychika po troch vyhratých zápasoch v lige za sebou.Strach z Plzne Ďatelinka vylučuje.