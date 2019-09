LIGA MAJSTROV: Cavani by mal byť k dispozícii PSG proti Realu Madrid

Edinson Cavani z Paríža St. Germain, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. septembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain by v úvodnom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov na domácej pôde proti Realu Madrid (18. septembra) mohol mať k dispozícii Edinsona Cavaniho.Uruguajský útočník si zranil bedrový kĺb v stretnutí 3. kola Ligue 1 proti Toulouse (4:0). V tom istom dueli sa zranil aj jeho kolega z útoku Kylian Mbappe, ktorý sa do duelu proti "bielemu baletu" s určitosťou nedá do poriadku. Informáciu priniesol portál as.com.