LIGA MAJSTROV: Chelsea a Bayern Mníchov postúpili do štvrťfinále

Futbalisti Chelsea Londýn a Bayernu Mníchov skompletizovali osmičku štvrťfinalistov Ligy majstrov. Londýnčania v osemfinálovej odvete zvíťazili nad Atleticom Madrid 2:0. V úvodnom dueli v Bukurešti uspeli 1:0. Bayern v pozícii obhajcu trofeje zdolal doma Lazio Rím 2:1, pred tromi týždňami triumfoval 4:1.





2. osemfinálové zápasy Ligy majstrov 2020/2021:

V utorok sa medzi elitnú osmičku prebojovali Real Madrid a Manchester City, minulý týždeň si postup zabezpečili hráči Borussie Dortmund, FC Porto, FC Liverpool a Paríža St. Germain. Žreb štvrťfinále, semifinále a finále je na programe v piatok 19. marca o 12.00 SEČ vo švajčiarskom Nyone - sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).Chelsea mala od úvodných minút duelu s Atleticom loptu častejšie na kopačkách. Aktivitou hýril najmä Reece James, ktorý to skúšal dravými krídelnými prienikmi, no s jeho centrami si obrana Atletica dokázala poradiť. V 19. minúte sa v šestnástke z otočky dostal k strele Timo Werner, netrafil však bránku. Hráči Atletica boli v útoku bezzubí, nevedeli sa presadiť ani po štandardných situáciách. V 34. minúte založil rýchly protiútok Chelsea Kai Havertz. Vysunul Wernera, ktorý našiel v šestnástke Hakima Zijacha, a Maročan strelou medzi nohy Jana Oblaka prepasíroval loptu do siete. Atletico v závere polčasu zvýšilo tlak, no Joao Felix namieril iba do náručia Edouarda Mendyho.Na začiatku druhého polčasu poslal tréner Atletica Diego Simeone na ihrisko Maria Hermosa v snahe oživiť hru, tón však naďalej udávala Chelsea. V 48. minúte mohli hostia ďakovať Oblakovi, ktorý zneškodnil šancu Wernera. Slovinský reprezentant podržal Atletico aj pri strele Zijacha do šibenice, ktorú vyrazil na rohový kop. Po necelej hodine hry stiahol Simeone z trávnika nevýrazného Luisa Suareza, ktorého nahradil Angel Correa, no obraz hry sa nezmenil. V 81. minúte definitívne pochoval nádeje Atletica na možný obrat Stefan Savič, ktorý za úder do hrude Antonia Rüdigera dostal červenú kartu. V nadstavenom čase sa pri šanci Felixa vyznamenal Mendy. V úplnom závere spečatil triumf domácich Emerson, ktorý bol na ihrisku iba niekoľko desiatok sekúnd. Chelsea natiahla sériu bez prehry na štrnásť zápasov (10-4-0). Tá sa až na prvý duel zhoduje s príchodom nového trénera Thomasa Tuchela, ktorý 26. januára vystriedal Franka Lamparda.V odvetnom súboji medzi Bayernom Mníchov a Laziom sa dianie dlho odohrávalo medzi šestnástkami, ani jeden tím sa nehrnul do útoku. V 33. minúte Vedal Muriqi stiahol v šestnástke Leona Goretzku a Bayern mal výhodu pokutového kopu. Loptu si postavil poľský kanonier Robert Lewandowski a strelou do stredu bránky otvoril skóre. V druhom polčase Bayern kontroloval hru. V 73. minúte zvýšil náskok Bavorov striedajúci Eric Choupo-Moting po prihrávke Davida Alabu. Hosťom sa už podarilo v 82. minúte iba znížiť zásluhou Marca Parola. Bayern postúpil devätnástykrát do štvrťfinále Ligy majstrov, čo je nový rekord.



Chelsea Londýn - Atletico Madrid 2:0 (1:0) - prvý zápas 1:0, Chelsea postúpila do štvrťfinále

Góly: 34. Zijach, 90+4. Emerson, ČK: 81. Savič (Atletico), ŽK: Havertz - Lodi, Saul, Gimenez, Koke, rozhodoval: Orsato (Tal.)



Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kovačič, Kante, Alonso (90.+4 Emerson)- Zijach (77. Pulisic), Havertz, Werner (83. Hudson-Odoi)

Atletico: Oblak - Trippier (69. Lemar), Savič, Gimenez, Lodi (46. Hermoso) - Llorente, Koke, Niguez, Carrasco (53. Dembele) - Felix, Suarez (59. Correa)



Bayern Mníchov - Lazio Rím 2:1 (1:0) - prvý zápas 4:1, Bayern postúpil do štvrťfinále

Góly: 33. Lewandowski (z 11 m), 73. Choupo-Moting - 82. Parolo, ŽK: Goretzka - Radu, Acerbi, Milinkovič-Savič, Correa, rozhodoval: Kovács (Rum.)



Bayern: Nübel - Pavard, Boateng (46. Süle), Alaba, Hernandez - Goretzka (64. Davies), Kimmich (77. Martinez) - Sane, Müller (71. Musiala), Gnabry - Lewandowski (71. Choupo-Moting)

Lazio: Reina - Marušič, Acerbi, Radu - Lazzari (57. Parolo), Milinkovič-Savič, Escalante (84. Akpa-Akpro) , Alberto (75. Cataldi), Fares (46. Lulič) - Correa, Muriqi (56. Pereira)