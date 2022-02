Liga majstrov: Chelsea zdolala Lille. Juventus Turín remizoval s Villarrealom

Futbalisti Chelsea Londýn zdolali v úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 doma OSC Lille 2:0. O góly obhajcu trofeje sa postarali Kai Havertz a Christian Pulisic. V druhom utorňajšom stretnutí Juventus Turín remizoval na ihrisku Villarrealu 1:1. Odvety v Lille a Turíne sú na programe 16. marca.



Chelsea začala proti Lille zostra. V 4. minúte po centri Cesara Azpilicuetu poslal Havertz ešte loptu nad bránu, no už o štyri minúty neskôr sa nemeckému reprezentantovi podarilo otvoriť skóre, po rohovom kope Hakima Ziyecha hlavičkou nedal šancu brankárovi Leovi Jardimovi - 1:0. Domáci kontrolovali priebeh hry, v 18. minúte N'Golo Kante našiel presným centrom v šestnástke Marcosa Alonsa, jeho volej zneškodnil Jardim. Hostia v prvom polčase stíhali vysoké tempo účastníka anglickej Premier League a smerom k prestávke zvýšili aktivitu, ale k výraznejšiemu ohrozeniu jeho brány sa nedostali, o jediný pokus medzi žrde sa postaral v 36. minúte Benjamin Andre strelou spoza šestnástky.

Futbalista Cesar Azpilicueta z Chelsea Londýn a Jonathan Bamba (vpravo) z Lille v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov Chelsea Londýn - OSC Lille 22. februára 2022 v Londýne.

Foto: TASR/AP

Úradujúci francúzsky majster po prestávke viac otvoril hru a smerom dopredu bol odvážnejší, no nebezpečnejšie boli útoky Londýnčanov. V 54. min tvrdý volej Alonsa zastavil obetavo Zeki Celik, o päť minút neskôr upútal opäť individuálnou akciou Havertz, jeho pokus však skončil nad brvnom. Hostia nezobrali túto hrozbu vážne a v 63. minúte pykali, na 2:0 zvýšil po rýchlom protiútoku Pulisic, ktorý zužitkoval výbornú prihrávku od Kanteho. "The Blues" už nedali súperovi šancu zdramatizovať zápas a záver si bez problémov odkontrolovali. Víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach tak natiahli už na šesť zápasov.Juventus mal na pôde Villarrealu expresný štart. Už po pár sekundách si Dušan Vlahovič nabehol na pas Danila, v obkľúčení dvoch protihráčov si spracoval loptu na hrudi a z ťažkej pozície namieril presne k vzdialenejšej žrdi do protipohybu brankára Geronima Rulliho - 0:1. Španielsky tím sa snažil o okamžitú odpoveď, po akcii Alfonsa Pedrazu zakončil Giovani Lo Celso tesne vedľa. V 17. minúte sa neujala ani šikovná pätička Arnauta Danjumu po prieniku Samuela Chukwuezeho. "Žltá ponorka" ďalej hľadala spôsoby ako preraziť súperovu defenzívu, no pozorne hrajúci obrancovia "Juve" jej veľa možností neponúkali.

Na snímke uprostred srbský útočník Juventusu Dušan Vlahovič oslavuje svoj gól v osemfinále Ligy majstrov vo futbale Villarreal CF - Juventus Turín vo Villarreale v utorok 22. februára 2022.

Foto: TASR/AP





Rekordný taliansky šampión mohol druhýkrát gólovo udrieť hneď po zmene strán, no strela Alvara Moratu z prvej o meter minula ľavú žrď. Villarreal sa usiloval prepracovať k bráne súpera postupnými kombináciami, akcie ťahal najmä cez Lo Celsa. Po hodine hry prišli veľké chvíle Daniho Pareja. V 61. min domáci stredopoliar ešte z veľkej diaľky mieril vysoko nad bránu hostí, no o päť minút neskôr už rozvlnil sieť, keď po presne načasovom pase Etiennea Capoueho za obranu strelou z prvej vyrovnal. Záver duelu sa niesol v bojovnom duchu, na ihrisku sa začalo iskriť, no tento vývoj nahrával hosťom. V 85. minúte mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Vlahovič však svoj druhý gól v zápase nepridal, Rulli jeho pokus ľavačkou chytil a skóre sa tak už nezmenilo.

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2021/2022:



Chelsea Londýn - OSC Lille 2:0 (1:0)



Góly: 8. Havertz, 63. Pulisic. Rozhodoval: Manzano (Šp.), ŽK: Loftus-Cheek - Ben Arfa



Chelsea: Mendy - Christensen, T. Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Kovačič (51. Loftus-Cheek), Alonso (80. Sarr) - Ziyech (60. Saul Niguez), Havertz, Pulisic (80. Werner)



Lille: Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo (76. Gudmundsson) - Onana (65. Yilmaz), Xeka, Andre - Renato Sanches (81. Ben Arfa), David (81. Zhegrova), Bamba

Villarreal CF - Juventus Turín 1:1 (0:1)



Góly: 66. Parejo - 1. Vlahovič. Rozhodoval: Siebert (Nem.), ŽK: Rulli - Rabiot



Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, P. Torres, Alfonso Pedraza (79. Estupinan) - Chukwueze (90. Pino), Capoue, Parejo, Moreno (79. Trigueros) - Lo Celso, Danjuma (90. Dia)



Juventus: Szczesny - De Sciglio (87. Pellegrini), Danilo, de Ligt, Alex Sandro (46. Bonucci) - Cuadrado, Locatelli (71. Arthur), Rabiot, McKennie (81. Zakaria) - Vlahovič, Morata