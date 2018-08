LIGA MAJSTROV: CZ Belehrad bude hrať prvý domáci zápas pred fanúšikmi

Futbalisti CZ Belehrad, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Nyon 30. augusta (TASR) - Hráči CZ Belehrad môžu odohrať prvý domáci zápas skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/19 pred diváckou kulisou. Srbský klub uspel s odvolaním proti trestu za neustále vyčíňanie svojich fanúšikov. Európska futbalová únia (UEFA) o tom rozhodla len krátko pred žrebom základných skupín. Informovala agentúra AP.Srbský zástupca sa dostal do skupiny LM, keď v play off tesne vyradil rakúsky Salzburg. Po úvodnej bezgólovej remíze z domáceho stretnutia sa nerozhodne skončila aj odveta v Rakúsku, no výsledok 2:2 a góly strelené na ihrisku súpera zabezpečili postup hráčov CZ Belehrad. V 3. predkole vyradili slovenského majstra Spartak Trnava.