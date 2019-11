LIGA MAJSTROV: Futbalisti Realu Madrid postúpili do osemfinále

Futbalista Realu Madrid Rodrygo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

5. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:

A-skupina:



Galatasaray Istanbul - FC Bruggy 1:1 (1:0)



Góly: 11. Büyük - 90.+2 Diatta. Rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Hancko (všetci SR), ČK. 90.+3 Mata, 90.+3 Diatta (obaja Bruggy)



tabuľka:



1. Paríž St. Germain 4 4 0 0 10:0 12*



2. Real Madrid 4 2 1 1 9:5 7*



3. FC Bruggy 5 0 3 2 3:9 3



4. Galatasaray Istanbul 5 0 2 3 1:9 2



* - istý postup do osemfinále

D-skupina:



Lokomotiv Moskva - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)



Góly: 11. Žemaletdinov (vlastný), 54. S. Bender. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



tabuľka:



1. Juventus Turín 4 3 1 0 9:4 10*



2. Atletico Madrid 4 2 1 1 6:4 7



3. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 5:7 6



4. Lokomotiv Moskva 5 1 0 4 4:9 3



* - istý postup do osemfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) – Futbalisti Realu Madrid postúpili do osemfinále Ligy majstrov. Rozhodol o tom už prvý utorňajší duel A-skupiny, v ktorom Galatasaray Istanbul remizoval s FC Bruggy 1:1. Real má po tomto výsledku istú minimálne druhú priečku v skupine.Už v minulom kole si účasť vo vyraďovačke zabezpečilo trio Paríž St. Germain, Bayern Mníchov a Juventus Turín.Galatasaray sa presadil v 11. minúte zásluhou Adema Büyüka, ktorý dostal prihrávku do pokutového územia a pohotovo skóroval. Hostia vyrovnali v nadstavenom čase po góle Krepina Diattu. Domáci už pred zápasom nemali šancu na postup, belgický celok potreboval na udržanie si teoretickej nádeje vyhrať. Zápas viedol ako hlavný rozhodca Slovák Ivan Kružliak a v závere vylúčil na strane hostí okrem strelca gólu Diattu aj Clintona Matu. Na čiarach mu pomáhali jeho krajania Tomáš Somoláni a Branislav Hancko.Bayer Leverkusen vyhral na ihrisku Lokomotivu Moskva 2:0 a udržal si tak šancu na postup z D-skupiny minimálne do skončenia utorňajšieho programu LM. Bundesligista viedol od 11. minúty, keď sa lopta po rohovom kope odrazila za chrbát domáceho brankára Guilhermeho od spoluhráča Rifata Žemaletdinova. V druhom polčase poistil náskok vydareným volejom Sven Bender. Bayer zostane naďalej v hre, ak Atletico Madrid nevyhrá na ihrisku Juventusu Turín (od 21.00 h). Lokomotiv už neskončí v tabuľke lepšie ako na poslednom štvrtom mieste.