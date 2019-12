Liga majstrov: Futbalová rozprávka. Atalanta prepísala históriu

Hráči Atalanty oslavujú po víťazstve nad Šachtarom v zápase C-skupiny Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo 6. kola skupinovej fázy Ligy majstrov v Charkove 11. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Charkov 12. decembra (TASR) - Futbalisti talianskej Atalanty Bergamo sa predsa len dočkali vysnívaného postupu do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. V priamom súboji o postup do vyraďovacej časti zvíťazili na štadióne v Charkove nad Šachtarom Doneck presvedčivo 3:0, hoci ešte 30 minút pred koncom duelu bol stav nerozhodný.Zverenci Giana Piera Gasperiniho pritom vstúpili do súťaže troma prehrami, po ktorých sa krčili na chvoste C-skupiny. Po domácej remíze s Manchestrom City a následnej výhre nad Dinamom Záhreb potrebovali v Charkove ukoristiť plný počet bodov. Po tejto výhre sa klub z Bergama stal vôbec prvým v histórii, ktorému sa zo základnej skupiny podarilo postúpiť po úvodných troch prehrách. "" uviedol Gasperini po zavŕšení historického obratu. "," dodal 61-ročný kouč, ktorý aktuálne v Atalante trénuje už svoju štvrtú sezónu.Úvodný gól hostí v podaní Timothyho Castagneho v 66. minúte musel odobriť až systém VAR. Prihrávajúci kapitán mužstva Alejandro Gomez sa nenachádzal v ofsajde a tak sa situácia v skupine výrazne zmenila a Atalanta vo virtuálnej tabuľke ihneď poskočila z posledného na druhé miesto. O 12 minút šiel predčasne pod sprchy za nešportové správanie domáci obranca Dodo, ktorý pri jednom zo súbojov s hosťujúcim hráčom stratil nervy. Atalanta následne po góloch Maria Pašaliča a Robina Gosensa potvrdila postup.Po historickom úspechu klubu v rámci predchádzajúcej sezóny Serie A sa skromnému tímu podaril ďalší veľký úspech. "," uviedol kapitán tímu Gomez. Tridsaťjedenročný stredopoliar vyzdvihol skromné pomery medzi hráčmi a ozajstnú silu kolektívu. "," dodal.Taliansky klub potreboval k postupu aj bodový zisk Manchestru City na pôde Dinama Záhreb. "Citizens" s už vopred zabezpečeným postupom v Chorvátsku zvíťazili 4:1. Zároveň so ziskom 16 bodov ovládli celú skupinu. Informovala agentúra AFP.