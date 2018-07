LIGA MAJSTROV: Godálovi vyšla predpoveď, Trnava sa už teší na Legiu

Na snímke hráč Trnavy Boris Godál sa raduje po strelenom góle v odvetnom zápase 1. predkola Ligy majstrov HŠK Zrinjski Mostar - FC Spartak Trnava v Mostare 18. júla 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mostar 19. júla (TASR) - Futbalistom Spartaka Trnava vyšiel plán dokonale. V odvete 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 na ihrisku HŠK Zrinjski Mostar chceli streliť prvý gól, ktorý by ich upokojil. To sa im aj podarilo. Naopak, po inkasovaní znervózneli domáci hráči a hoci po otvorení hry podnikli pred bránkou niekoľko závarov, z postupu sa tešil slovenský majster.Ešte po utorňajšom podvečernom tréningu sa obranca Boris Godál zamyslel a vyslovil názor na priebeh zápasu:Jeho slová sa naplnili do bodky a práve Godálovo gólové zakončenie po dobre rozohranom priamom kope napokon rozhodlo zápas.povedal pre TASR autor úvodného gólu v zápase.Tesne pred týmto gólom však mohlo byť všetko inak, keby Todorovič nezakončil svoj prienik do šestnástky iba do brvna.Trénera Látala výkon mužstva potešil len z časti, mrzia ho hluché chvíľky. Tie pomenoval aj Godál:Trnavčania sa na zápas dobre pripravili. Kormidelník slovenského majstra varoval hráčov pred nepriateľským prostredím, ktoré napokon až také nežičlivé nebolo, neprekvapilo ich ani očakávané veľké teplo.prezradil Godál.Mostar teda majú Trnavčania za sebou a môžu sa tešiť na zvučnejšieho súpera. Tým je Legia Varšava a Spartak môže v snahe o jeho vyradenie počítať už aj s podporou fanúšikov, keďže mu UEFA zmiernila trest.uzavrel Godál pre TASR.