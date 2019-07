LIGA MAJSTROV: Greifa hneval záver s Nikšičom: Takto sa to nedohráva

Na snímke brankár Slovana Dominik Greif reaguje po inkasovaní vyrovnávajúceho gólu počas prvého zápasu 1. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič 10. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - Inkasovaný gól v závere prvého stretnutia 1. predkola futbalovej Ligy majstrov 2019/10 mrzel najviac brankára Slovana Bratislava Dominika Greifa. "Belasí" mali stredajší duel proti Sutjeske Nikšič pod kontrolou, ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa o týždeň z pokojnej odvety môže stať postupová dráma.Slovan išiel do vedenia v 82. minúte po góle Andraža Šporara, no pokoj na kopačkách zverencov trénera Martina Ševelu mohol prísť oveľa skôr. To by však museli premeniť tutovky Moha, či Ljubičič.povedal po zápase Šporar.Súper z Čiernej Hory Slovanu veľa vrások nenarobil, vytvoril si ojedinelé šance a väčšinu zápasu sa len bránil. V posledných sekundách si však loptu pripravil Damir Kojaševič a ďalekonosnou strelou zariadil pre Nikšič cennú remízu 1:1.dodal Šporar.Smutný bol po zápase najmä Greif. Ten nebol spokojný s tým, akým spôsobom "belasí" dohrali.Greif priznal, že nemal veľa práce a preto sa mu nechytalo jednoducho, no v odvete musia jeho spoluhráči pridať."Belasí" musia o týždeň zlepšiť najmä efektivitu, pretože šance, ktoré mali, musia skončiť v sieti.doplnil Greif.Hráči Slovana majú postup stále vo svojich rukách, ale na štadióne Gradski musia streliť gól.uzavrel Greif.