LIGA MAJSTROV: Hamšík očakáva v Parku princov veľký zápas

3. kolo LM 2018/2019, streda 24. októbra:



A-skupina:



18.55 FC Bruggy - AS Monaco /rozhoduje: Michael Oliver (Angl.)/



21.00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid /Anthony Taylor (Angl.)/



tabuľka:



1. Borussia Dortmund 2 2 0 0 4:0 6



2. Atletico Madrid 2 2 0 0 5:2 6



3. FC Bruggy 2 0 0 2 1:4 0



4. AS Monaco 2 0 0 2 1:5 0







B-skupina:



18.55 PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur /Slavko Vinčič (Slov.)/



21.00 FC Barcelona - Inter Miláno /Ovidiu Hategan (Rum.)/



tabuľka:



1. FC Barcelona 2 2 0 0 8:2 6



2. Inter Miláno 2 2 0 0 4:2 6



3. Tottenham Hotspur 2 0 0 2 3:6 0



4. PSV Eindhoven 2 0 0 2 1:6 0





C-skupina:



21.00 FC Liverpool - Crvena Zvezda Belehrad /Daniel Siebert (Nem.)/



21.00 Paríž St. Germain - SSC Neapol /Felix Zwayer (Nem.)/



tabuľka:



1. SSC Neapol 2 1 1 0 1:0 4



2. Paríž St. Germain 2 1 0 1 8:4 3



3. FC Liverpool 2 1 0 1 3:3 3



4. CZ Belehrad 2 0 1 1 1:6 1





D-skupina:



21.00 Galatasaray Istanbul - Schalke 04 Gelsenkirchen /Benoit Bastien (Fr.)/



21.00 Lokomotiv Moskva - FC Porto /Bobby Madden (Škót.)/



tabuľka:



1. FC Porto 2 1 1 0 2:1 4



Schalke 04 2 1 1 0 2:1 4



3. Galatasaray Istanbul 2 1 0 1 3:1 3



4. Lokomotiv Moskva 2 0 0 2 0:4 0



Bratislava 23. októbra (TASR) - Aj s účasťou dvoch slovenských reprezentantov sa v stredu budú hrať súboje 3. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2018/2019. SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom nastúpi v C-skupine na pôde parížskeho St. Germain a milánsky Inter s obrancom Milanom Škriniarom bude čeliť na Camp Nou FC Barcelona. V súboji lídrov B-skupiny síce obranu "Nerazzurri" nepreverí zranený argentínsky útočník Lionel Messi, výber trénera Luciana Spallettiho však aj tak čaká skúška ohňom.Neapol je líder tabuľky "céčka", pred PSG má náskok jedného bodu. V lige sa "Partenopei" naladili triumfom 3:0 na pôde Udine, po ktorom stiahli náskok majstrovského Juventusu Turín na štyri body. Hamšík nastúpil v 2. polčase.povedal 31-ročný stredopoliar pre svoj oficiálny web a k súboju s francúzskym šampiónom dodal:Tréner SSC Carlo Ancelotti sa vráti do známeho prostredia, PSG trénoval v rokoch 2011 až 2013, získal s ním jeden majstrovský titul. Na adresu "Dona Carla" sa pre lokálne médiá vyjadril aj súčasný kormidelník suveréna Ligue 1 Thomas Tuchel z Nemecka:Paríž cez víkend vyhral v lige doma v tréningovom tempe nad Amiens hladko 5:0 a má po desiatich kolách na konte desať triumfov s priemerom 3,7 gólov na zápas. Tuchel nechal odpočívať Neymara. Dvadsaťšesťročný Brazílčan nastúpi proti Neapolu na jubilejný 50. duel v LM a na konte má v prestížnej súťaži 30 gólov. Bývalý hráč FC Barcelona, za ktorú strelil v LM 21 gólov, vyrovnal krajana Kaká. A už len jeden presný zásah mu chýba na prekonanie Rivalda, dosiaľ najlepšieho brazílskeho strelca v dejinách európskych súťaží. V skupine PSG najprv prehral v Liverpoole 2:3, potom v Parku princov prevalcoval Crvenu Zvezdu Belehrad 6:1. V druhom súboji skupiny na Anfielde budú domáci zverenci Nemca Jürgena Kloppa proti srbskému šampiónovi, ktorý v predkole vyradil slovenského majstra Spartak Trnava, obrovským favoritom.Barcelonský Camp Nou zažije ešte pred nedeľným El Clasicom "predkrm" v podobe súboja s Interom Miláno. Vzájomná bilancia súperov číta 6 konfrontácií a všetky v LM, z toho FCB uspel trikrát a dvakrát sa zrodila remíza. Keď sa naposledy oba tímy stretli, bolo to v semifinále sezóny 2009/2010. Po triumfe 3:1 na San Sire síce Inter prehral v odvete 0:1, ale postúpil do finále, kde pod vedením Portugalčana Joseho Mourinha získal svoj tretí kontinentálny titul.Katalánci v La Lige síce zdolali doma Sevillu 4:2, po 16 minútach však prišli o 31-ročného Messiho, ktorý si po nešťastnom nekoordinovanom páde zlomil ruku. "Je jasné, že to je pre nás obrovská strata. Všetci vieme, čo Leo pre náš tím znamená a čo znamená pre obranu súpera. Jeho absenciu pocítime. Musíme sa s tým nejako vyrovnať, budeme sa snažiť nemeniť náš herný štýl. Je však zrejmé, že nám bude chýbať," citovala agentúra AP trénera Barcelony Ernesta Valverdeho. Inter so Škriniarom v nedeľu v 222. Derby della Madonnina v nadstavenom čase zostrelil mestského rivala AC, no prišiel o zraneného belgického stredopoliara Radju Nainggolana. V Španielsku sa hostia pokúsia nestratiť aktuálnu sériu siedmich výhier, z toho dvoch 2:1 v LM doma nad Tottenhamom, resp. v Eindhovene nad PSV.V druhom zápase skupiny PSV Eindhoven privíta londýnsky Tottenham. Ani jeden ešte v skupine nebodoval, výber argentínskeho kouča Mauricia Pochettina sa pokúsi potvrdiť dobrú bilanciu na holandskej pôde v pohárovej Európe - 5 výhier, 1 remíza a 1 prehra.V A-skupine sa tiež stretnú dva dosiaľ stopercentné tímy, Borussia Dortmund hostí Atletico Madrid. BVB je na čele Bundesligy a proti španielskemu výberu sa pokúsi zachovať si sezónnu nezdolanosť. Mladý tím pod vedením nového kouča Luciena Favreho je príjemné prekvapenie ročníka, na mužstvo Argentínčana Diega Simeoneho sa naladil vysokým triumfom 4:0 v Stuttgarte. Vestfálčania však tušia, že teraz ich preverí naozaj zdatný súper.citovala agentúra DPA nemeckého reprezentačného útočníka Marca Reusa.vyjadril sa Švajčiar Favre. V druhom súboji skupiny hostia Bruggy rovnako bezbodové AS Monaco.V D-skupine sú na programe zápasy v Istanbule, kde na štadióne Galatasaraya nastúpi Schalke, resp. v Moskve, kde Lokomotiv privíta FC Porto.