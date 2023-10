Liga majstrov: Hanckov gól Feyenoordu na body nestačil, Newcastle zdolal PSG

Futbalisti Newcastlu United zvíťazili v stredajšom zápase F-skupiny Ligy majstrov prekvapujúcu hladko nad Parížom Saint-Germain 4:1 a sú na čele tabuľky. Na lavičke "strák" sedel slovenský brankár Martin Dúbravka, v drese hostí odohral celý zápas Milan Škriniar. V druhom stretnutí skupiny sa rozišli Dortmund s AC Milánom bez gólov. Barcelona a Manchester City potvrdili úlohu favoritov a vyhrali na ihriskách Porta respektíve Lipska.



Newcastle zaznamenal v uplynulých troch súťažných zápasoch tri víťazstvá, vsietil 11 gólov a ani raz neinkasoval. V stredu v St. James´ Parku sa to mohlo zmeniť už po piatich minútach, no Dembele po parádnom centri Mbappeho len tesne minul ľavú žrď. Potom to ale boli chvíle aktívnejších "strák". V 17. minúte sa dočkali prvého domáceho gólu v LM po vyše 20 rokoch. Po obrovskej chybe Marquinhosa ešte Donnarumma vystihol strelu Isaka, no Almiron trafil ľavačkou okolo Škriniara presne do odkrytej časti brány - 1:0. Druhá rana pre PSG prišla v 42. minúte. Po skrumáži odcentroval zvnútra šestnástky Guimaraes a Burn cez Škriniara hlavičkoval do siete. Celú situáciu musel skontrolovať VAR, keďže sa riešil prípadný ofsajd, možná ruka, faul i to, či lopta prešla celým objemom za čiaru, ale gól platil. Domácim vychádzal vysoký pressing a v prvom polčase vymazali útok PSG. Parížania sa trápili už v rozohrávke, v 50. minúte stratili loptu v strede poľa, Trippier prihral do šestnástky úplne voľnému Longstaffovi a ten z uhla prepálil Donnarummu - 3:0. Hostia poslali prvú loptu na bránu až v 56. minúte a bola gólová, nadýchaný center Zaire-Emeryho dostal do siete hlavou Hernandez. Newcastle si však v ďalších minútach náskok postrážil a jeho triumf v závere ešte podčiarkol pekným gólom Schär. Newcastle vedie tabuľku o bod pred PSG.



Druhé stretnutie "skupiny smrti" medzi Dortmundom a AC Milánom také futbalové divadlo neprinieslo. Tímy hrali opatrne a v prvom polčase s minimom šancí. Jedinú "gólovku" mal v 39. minúte Giroud, no prestrelil bránu. Nezmenilo sa to ani po zmene strán. Opäť viac pohrozili hostia, no Pulisic trafil zblízka len do brankára. Miláno má na konte dva body, Borussia jeden.



Slovenský obranca Dávid Hancko strelil gól na ihrisku Atletica Madrid, no jeho Feyenoordu Rotterdam na body nestačil. Španieli vďaka dvom zásahom Moratu a jedného Griezmanna triumfovali v E-skupine 3:2. Feyenoord bol v úvodnom polčase aktívnejší a už v siedmej minúte sa dostal do vedenia. Po rýchlom brejku vystrelil Ujeda, brankár Oblak vyrazil, no loptu si nešťastne zrazil do vlastnej siete Hermosa. O ďalších sedem minút bolo 1:1, Wieffer chcel zastaviť kolmú prihrávku šmýkačkou, ale pristavil ju na nohu Moratovi a ten vyrovnal. Potom prišiel gólový moment Hancka. Dvadsaťpäťročný obranca sa presadil v 34. minúte, keď si nabehol na priamy kop za obranu a na dvakrát poslal loptu do siete. Dal tak svoj premiérový gól v LM. V nadstavenom čase však vyrovnal po skrumáži akrobatickým spôsobom Griezmann. Atletico udrelo aj na druhej strane polčasu, po dvoch minútach zaspali stopéri Feyenoordu pri centri Molinu z pravej strany a Morata pridal druhý gól. Domáci sa následne stiahli, nechali hrať súpera, ale ten sa len ťažko presadzoval a vyrovnať sa mu nepodarilo. V druhom skupinovom zápase vyhralo Lazio na pôde Celticu Glasgow 2:1 gólom Pedra zo šiestej minúty nadstaveného času. Atletico je so štyrmi bodmi prvé, o skóre pred Laziom, tretí Feyenoord má na konte o bod menej.



Obhajcovia trofeje z Manchestru City prišli do Lipska s cieľom odčinil prehry v dvoch predchádzajúcich dueloch a od úvodu potvrdzovali úlohu favoritov. V prvom polčase len minimálne požičiavali loptu domácim, ktorým dovolili len jedinú strelu. Sami si vypracovali niekoľko šancí a v 25. minúte ich poslal do vedenia Foden. Ihneď po zmene strán však nezastavili rýchlu kontru, Poulsen vysunul Opendu a bolo 1:1. V ďalších minútach pokračoval obraz hry z prvej polovice. "Cityzens" nakoniec svoju obrovskú prevahu využili a v závere rozhodli Alvarez a Doku. V druhom stretnutí viedla Cervena Zvezda Belehrad nad Young Boys Bern 1:0, Švajčiari v druhej polovici otočili na 2:1, ale záver patril opäť srbskému tímu a zrodila sa remíza 2:2. Na čele tabuľky je šesťbodové City pred trojbodovým Lipskom.



Barcelona sa v Porte snažila tvoriť, no v prvom polčase si veľa veľkých šancí nevypracovala. V jeho závere však prišla obrovská chyba domácich v rozohrávke, ktorú vystihol Gündogan, prihral medzi obrancov Feranovi Torresovi a bolo 1:0 pre hostí. Porto bolo v druhej polovici niekoľkokrát blízko k vyrovnaniu, ale nevyšlo to ani v 77. minúte, keď si pýtalo penaltu po ruke Cancela v šestnástke. Tá síce bola, ale tesne predtým zahral pri spracovaní rukou aj domáci útočník Eustaquio, čo odhalil VAR. V závere videl červenú Gavi. Pre trénera hostí Xaviho Hernandeza to bol jubilejný 100. zápas na lavičke "Blaugranas".



Antverpy dvakrát skórovali v úvodnom polčase, náskok po góloch Muju a Balikwishu však neudržali. V druhej časti sa presadil Rakickyj a dvakrát aj Sikan a hostia sa tešili z obratu i prvých bodov do tabuľky. Nezmenila to ani penalta domácich z 90.+7 minúty, ktorú totiž nepremenil kapitán Royalu Toby Alderweireld. Antverpy sú po dvoch zápasoch na nule, vedie šesťbodová Barca.

2. kolo skupinovej fázy LM:





E-skupina:



Atletico Madrid - Feyenoord Rotterdam 3:2 (2:2)



Góly: 12. a 47. Morata, 45.+4 Griezmann - 7. Hermoso (vl.), 34. HANCKO



/za hostí Hancko celý zápas/







Celtic Glasgow - Lazio Rím 1:2 (1:1)



Góly: 12. Furuhaši - 29. Vecino, 90.+6 Pedro







tabuľka:



1. Atletico Madrid 2 1 1 0 4:3 4



2. Lazio Rím 2 1 1 0 3:2 4



3. Rotterdam 2 1 0 1 4:3 3



4. Celtic Glasgow 2 0 0 2 1:4 0







F-skupina:



Borussia Dortmund - AC Miláno 0:0







Newcastle United - Paríž SG 4:1 (2:0)



Góly: 17. Almiron, 39. Burn, 50. Longstaff, 90.+1 Schär - 56. Hernandez



/Dúbravka na lavičke náhradníkov - Škriniar celý zápas/







tabuľka:



1. Newcastle United 2 1 1 0 4:1 4



2. Paríž St. Germain 2 1 0 1 3:4 3



3. AC Miláno 2 0 2 0 0:0 2



4. Borussia Dortmund 2 0 1 1 0:2 1







G-skupina:



RB Lipsko - Manchester City 1:3 (0:1)



Góly: 48. Openda - 25. Foden, 84. Alvarez, 90.+2 Doku







CZ Belehrad - Young Boys Bern 2:2 (1:0)



Góly: 35. Ndiaye, 88. Bukari - 48. Ugrinič, 61. Itten (z 11m)







tabuľka:



1. Manchester City 2 2 0 0 6:2 6



2. RB Lipsko 2 1 0 1 4:4 3



3. CZ Belehrad 2 0 1 1 3:5 1



4. Young Boys Bern 2 0 1 1 3:5 1







H-skupina:



Royal Antverpy - Šachtar Doneck 2:3 (2:0)



Góly: 3. Muja, 33. Balikwisha - 48. a 76. Sikan, 71. Rakickyj







FC Porto - FC Barcelona 0:1 (0:1)



Gól: 45.+1 Torres, ČK: 90.+3 Gavi (Barcelona)







tabuľka:



1. FC Barcelona 2 2 0 0 6:0 6



2. FC Porto 2 1 0 1 3:2 3



3. Šachtar Doneck 2 1 0 1 4:5 3



4. Royal Antverpy 2 0 0 2 2:8 0