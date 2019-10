LIGA MAJSTROV: Inter neudržal vedenie, Suarez s Messim zmenili duel

Hráči Barcelony sprava Luis Suarez, Lionel Messi a Sergi Roberto oslavujú víťazstvo v zápase 2. kola F-skupiny Ligy majstrov FC Barcelona - Inter Miláno v Barcelone 2. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 3. októbra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno stále čakajú na prvé víťazstvo v skupinovej fáze Ligy majstrov 2019/2020. Po úvodnej remíze 1:1 so Slaviou Praha mali dobre rozbehnutý stredajší duel na Camp Nou, kde vyhrávali po góle Lautara Martineza už v 3. minúte 1:0. Domáca Barcelona však zápas po prestávke otočila zásluhou Luisa Suareza, uruguajský kanonier najprv v 58. minúte vyrovnal krásnym volejom z hranice šestnástky a v 85. minúte strhol víťazstvo na stranu Kataláncov po akcii Lionela Messiho.spokojne konštatoval Suarez.citovala dvojgólového hrdinu agentúra AFP.Inter, v ktorého drese odohral celý zápas slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, ešte nikdy v LM nevyhral vonku nadNepodarilo sa mu to ani v stredu, hoci najmä v prvom polčase bol vo viacerých fázach lepším mužstvom. Barcelona síce mala územnú prevahu, ale obrana talianskeho tímu pracovala zodpovedne a hostia podnikli viacero nebezpečných protiútokov. Z nich rezultovali viaceré šance, gól Antonia Candrevu neuznali pre ofsajd. Úradujúci španielsky majster však v druhom polčase zlepšil hru a predviedol obrat. "Po tomto výsledku nám zostala nepríjemná pachuť v ústach. Zaslúžili sme si viac, oveľa viac. Treba však zagratulovať Barce, jej hviezdy Suarez a Messi zmenili vývoj zápasu," poznamenal trénerAntonio Conte.dodal Suarez.Messi sa vrátil do základnej zostavy Barcelony v LM po zdravotných problémoch a svoje umenie ukázal pri víťaznom góle Suareza.povedal argentínsky útočník, ktorý pred desiatimi dňami rekordný šiestykrát zvíťazil v ankete Hráč roka podľa FIFA. Barcelone patrí v tabuľke F-skupiny so štyrmi bodmi druhá priečka o skóre za vedúcim Dortmundom, Inter je s jedným bodom tretí vďaka lepšiemu skóre pred štvrtou Slaviou Praha.