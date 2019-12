Liga majstrov: Inter pred bránami postupu, Slavia bavila hrou

Hráč Interu Miláno Romelu Lukaku (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Lautarom Martinezom úvodný gól do bránky Barcelony v zápase F-skupiny Inter Miláno - FC Barcelona 6. kola skupinovej fázy Ligy majstrov v Miláne 10. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno/Dortmund 11. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zostali pred bránami jarného osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. V utorok v záverečnom 6. kole skupinovej fázy potrebovali "Nerazzurri" proti FC Barcelona získať minimálne rovnaký počet bodov ako Dortmund v domácom dueli so Slaviou Praha. Milánčania v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom ale prehrali na San Sire s už istým víťazom F-skupiny 1:2 a ďalej prenikol aj BVB po výhre nad "zošívanými" 2:1.Barcelona v Taliansku nastúpila vzhľadom k istote postupu bez viacerých opôr na čele s Lionelom Messim a Gerardom Piquem. Tri body jej v 86. minúte zabezpečil Anssumane Fati strelou spoza šestnástky cez brániaceho Škriniara, ktorý k nemu neskoro dostúpil. Len 17-ročný Fati sa stal najmladším hráčom, ktorý sa strelecky presadil v LM. "," citovala agentúra AFP talianskeho trénera Interu Antonia Conteho. Domácim neuznali dva góly Lautara Martineza a jeden Romelua Lukakua pre ofsajdy. Inter bude na jar účinkovať v šestnásťfinále EL UEFA.Tréner Kataláncov Ernesto Valverde urobil v zostave zmeny. "," vyjadril sa Valverde.Dortmund vydrel výhru 2:1 nad Slaviou, ktorá opäť potvrdila kvalitu, ale napokon v skupine získala iba dva body za dve remízy. Šancí bolo na oboch stranách mnoho, za domácich sa presadili Jadon Sancho a Julian Brandt, no za Slaviu iba Tomáš Souček, ktorý v závere prvého polčasu vyrovnal na 1:1. Slavia vedela domácich pritlačiť, opäť ale doplatila na efektivitu a aj na výborné zákroky brankára Romana Bürkiho. Ten spoluhráčov viackrát podržal skvelými zákrokmi. "" povedal pre uefa.com tréner bundesligistu Lucien Favre. "," dodal Julian Brandt.Trénera českého majstra Jindřicha Trpišovského mrzelo nepremieňanie šancí, ale na hráčov bol hrdý. "," povedal kouč Slavie a dodal: "."