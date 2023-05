Liga majstrov: Inter zdolal AC aj v odvete a po 13 rokoch si zahrá vo finále

Futbalisti milánskeho Interu sa po trinástich rokoch predstavia vo finále Ligy majstrov. Domáci "nerazzurri" postúpili cez svojho mestského rivala AC, keď v úvodnom zápase vyhrali 2:0 a v odvete 1:0 gólom kapitána Lautara Martineza. V drese domácich pre zranenie nehral slovenský obranca Milan Škriniar. Internazionale sa stretne v boji o titul s víťazom dvojzápasu medzi Manchestrom City a Realom Madrid.





Inter má v závere sezóny skvelú fazónu. Cez víkend zdolal doma v lige Sassuolo 4:2 a v utorok natiahol víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach už na osem zápasov. Jeho tréner Simone Inzaghi môže napodobniť portugalského kouča Joseho Mourinha, ktorý pri poslednej účasti modročiernych vo finále v roku 2010 získal "ušatú" trofej. AC bolo naposledy vo finále a zároveň vyhralo Ligu majstrov v sezóne 2006/07. Mužstvo trénera Stefana Pioliho prehralo tretí duel po sebe a ani v jednom nedalo gól."Derby della Madonnina" neprinieslo v úvodnom polčase veľa futbalovej krásy. Inter sa sústredil na bránenie dvojgólového náskoku a AC sa nehrnulo do bezhlavého útočenia. Príliš mu to nedovolila ani domáca defenzíva, ktorá pracovala poctivo i za cenu tvrdých zákrokov a mestského rivala pustila v úvodnej polovici len do dvoch šancí. Najprv sa v 6. minúte predviedol strelou z diaľky Theo Hernandez, ale lopta letela nad. O ďalších šesť prišla najväčšia príležitosť polčasu, keď hosťom vyšla akcia po ľavej strane, Brahim Diaz dostal nahrávku presne na jedenástku, no trestuhodne vystrelil len do stredu brány, kam sa hodil Andre Onana. Potom sa hra rozkúskovala faulmi a tempo upadlo. Divákov prebral až v 38. minúte Rafael Leao, keď sa predral do šestnástky, no jeho krížna strela išla mimo žrde. Na druhej strane musel Mike Maignan reflexívne zasiahnuť po hlavičke Edina Džeka. V 44. minúte sa zranil Henrich Mchitarjan, ktorého nahradil Marcelo Brozovič.Inter bránil aj po zmene strán so všetkými hráčmi a aj hrotový Džeko sa dlhé minúty pohyboval hlboko na vlastnej polovici. AC sa cez stiahnutý blok 5-3-2 nedokázalo presadiť a prvá strela na bránku v druhej časti sa zrodila až v 69. minúte, keď ľahkú Leaovu hlavičku chytil Onana do náručia. Ešte pár minút predtým prišlo aj vinou zranení k sérii striedaní, ale obraz hry sa nezmenil. "Rossoneri" boli úplne bezzubí a míňal sa im čas. Chýbal pohyb i nápad. Inter to využil a slabučkého súpera, ktorý akoby ani nehral o finále Ligy majstrov, definitívne zlomil v 74. minúte. Po akcii striedajúcich Robina Gosensa a Romelua Lukakua sa strelou k ľavej žrdi presadil kapitán Lautaro Martinez.Inter sa v boji o titul stretne s lepším z dvojice Manchester City a Real Madrid. V úvodnom súboji remizoval obhajca titulu a španielsky šampión doma 1:1, odveta je na programe v stredu 17. mája od 21.00 h. Finále sa uskutoční 10. júna v Istanbule.

odveta semifinále LM 2022/2023 - sumár:



Inter Miláno - AC Miláno 1:0 (0:0)



Gól: 74. Martinez. Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Barella, Martinez - Thiaw, Tonali, Krunič, Tomori, 75.567 divákov.



Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella (85. Gagliardini), Calhanoglu, Mchitarjan (44. Brozovič), Dimarco (66. Gosens) - Martinez (85. Correa), Džeko (66. Lukaku)



AC: Maignan - Calabria, Thiaw (64. Kalulu), Tomori, Hernandez - Tonali, Krunič - Messias (76. Saelemaekers), Diaz (76. Origi), Leao - Giroud



/prvý zápas: 2:0, postúpil Inter/