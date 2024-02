LIGA MAJSTROV JE SPÄŤ: Guardiola pred Kodaňou: Osemfinále je zradné

Vyraďovaciu fázu vo futbalovej Lige majstrov 2023/24 odštartujú v utorok dva súboje. Obhajcu Manchester City čaká v úvodnom osemfinálovom stretnutí duel na pôde FC Kodaň, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Denis Vavro. Najúspešnejší klub súťaže Real Madrid začne vyraďovačku zápasom na ihrisku RB Lipska.





Úradujúci dánsky majster z Kodane si vybojoval postup z náročnej A-skupiny, v ktorej skončil pred Galatasarayom Istanbul a Manchestrom United. Decembrový žreb vo švajčiarskom Nyone prisúdil Kodani ďalší tím z Manchestra, ktorého kvalita je však na vyššej úrovni ako v prípade mužstva z Old Trafford. "Červených diablov" dokázal dánsky majster na svojom štadióne zdolať 4:3 a príjemné spomienky má aj na domáci súboj so Citizens. Oba tímy sa stretli v skupinovej fáze predošlej edície LM. Na Parken Stadium sa vtedy zrodila bezgólová remíza 0:0, ktorú by s určitosťou pred odvetou v Anglicku hráči outsidera uvítali. "Bol to najťažší možný žreb. Manchester City je kompletný tím so skvelými individualitami a najlepší klub na svete. Napriek tomu sme vlani ukázali, že doma sa proti nim dá uhrať dobrý výsledok. Ide o to, aby sme využili naše príležitosti a dosiahli výsledok, ktorý nás môže priviesť do Manchestru s dobrou východiskovou pozíciou. Verím, že doma môžeme dosiahnuť pozitívny výsledok," uviedol Jacob Neestrup, hlavný tréner Kodane pre oficiálny portál uefa.com. Tridsaťpäťročný kouč nemôže v úvodnom zápase počítať s dôležitým stredopoliarom Lukasom Leragerom, ktorý videl v záverečnom stretnutí skupiny proti Galatasarayu (1:0) červenú kartu.City pred začiatkom osemfinále preukazuje výbornú formu. Mužstvo Pepa Guardiolu zvíťazilo vo všetkých súťažiach desaťkrát v sérii, pričom neprehralo od 6. decembra. Napriek jasnej pozícii favorita upozorňuje Guardiola na nevyspytateľnosť súpera a zradný úvod vyraďovacej fázy: "Mali skupinu s Bayernom Mníchov, Manchestrom United a Galatasarayom, jednu z najťažších skupín a postúpili. Hrali sme v Kodani pred dvoma rokmi a nedokázali sme vyhrať. Z mojich skúseností viem, že prvý zápas osemfinále je zradný. Vždy to bolo ťažké a bude to náročné aj teraz."Pozitívne nastavenie pred úvodným duelom má aj Real, ktorý počas víkendu zvládol v domácej La Lige dôležitý zápas proti Girone a vedie tabuľku o päť bodov práve pred katalánskym klubom. "Biely balet" prehral iba jediné stretnutie z uplynulých 27. Na nemeckej pôde sa však nebude môcť oprieť o svojho ťahúňa Judea Bellinghama, ktorý si v vyvrtol členok práve v sobotnom šlágri s Gironou a bude pauzovať približne tri týždne. "Lipsko je tím, ktorý je konkurencieschopný, má dobré individuality a v Bundeslige sa im darí. V skupinovej fáze vyhrali 2:0 nad Manchestrom City, takže je jasné, že majú veľkú kvalitu. My máme však zápas vo svojich rukách," poznamenal kormidelník Carlo Ancelotti z Realu Madrid.Hráči Lipska majú na predošlý duel s Realom v Red Bull aréne príjemné spomienky, keďže 25. októbra 2022 zdolali 14-násobného víťaza LM v stretnutí skupinovej fázy 3:2. Lipsko však momentálne nemá ideálnu formu, keďže z predošlých piatich stretnutí naplno bodovalo iba v jedinom. "Real je ťažký súper, vieme o kvalitách jeho hráčov, ale je to Liga majstrov. Sme radi, že sme stále súčasťou tejto súťaže a urobíme všetko, čo je v našich silách," povedal Marco Rose, tréner priebežne piateho tímu Bundesligy.

osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy:



utorok 13. februára



21.00 FC Kodaň - Manchester City /rozhoduje: Jose Maria Sanchez (Šp.)/



21.00 RB Lipsko - Real Madrid /rozhoduje: Irfan Peljto (BaH)/