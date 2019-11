LIGA MAJSTROV: Lewandowski strelil 4 góly za necelú štvrťhodinu

Na snímke v strede hráč Bayernu Robert Lewandovski prechádza cez troch hráčov Olympiakosu v zápase B. skupiny Ligy majstrov Bayern Mníchov - Olympiakos Pireus v Mníchove 6. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Belehrad 27. novembra (TASR) - Poľský kanonier Robert Lewandowski sa postaral o najrýchlejší štvorgólový zápis v doterajšej histórii futbalovej Ligy majstrov. Štyrmi gólmi v priebehu necelých 15 minút prispel k triumfu Bayernu Mníchov na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 6:0 a s desiatimi gólmi sa dostal na pozíciu najlepšieho strelca v tejto sezóne LM.Lewandowski je po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhý hráč, ktorý v LM nasúkal štyri góly v dvoch zápasoch. Prvýkrát sa mu to podarilo v roku 2013 ešte v drese Borussie Dortmund v súboji s Realom Madrid. Poľský útočník strelil v LM celkovo 63 gólov, potreboval na to 85 stretnutí. S priemerom 0,74 gólu na zápas je iba tesne za najlepším strelcom v histórii súťaže Cristianom Ronaldom (0,76). Podľa oficiálnych zdrojov UEFA práve Portugalčana pripravil Lewandowski v utorok o "rýchlostný" rekord. Ronaldo strelil v roku 2015 štyri góly za 21 minút do siete Malmö.," uviedol Lewandowski pre akreditované médiá.Jeho belehradská kanonáda v mnohom pripomínala gólostroj zo septembra 2015, keď sa v nemeckej 1. bundeslige proti Wolfsburgu presadil päťkrát v priebehu deviatich minút. Lewandowski je v tejto sezóne na neudržanie, v 28 zápasoch vsietil už 27 gólov. Od príchodu dočasného trénera Hansiho Flicka, ktorý nahradil na lavičke Nika Kovača, trafil Poliak do čierneho sedemkrát.," pochválil Flick zakončovateľa, ktorý je historicky najlepším strelcom Bayernu v Lige majstrov, keď prekonal Thomasa Müllera (43). Bavori pridali v zápase s CZ Belehrad ďalší rekord, keď strelili v LM päť a viac gólov už v 20. zápase. Doteraz sa delil o prvú priečku s Barcelonou (19 zápasov).