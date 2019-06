LIGA MAJSTROV: Liverpool zabojuje o šiesty titul, Tottenham o prvý

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále Ligy majstrov 2018/19:

Tottenham Hotspur - FC Liverpool

Rozhodujú: Damir Skomina - Jure Praprotnik, Robert Vukan (všetci Slov.), videorozhodca: Danny Makkelie (Hol.)



predpokladané zostavy:



Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Štatistiky a zaujímavosti pred finále v Madride

Cesta Tottenhamu Liverpoolu do finále v Madride

TOTTENHAM HOTSPUR



B-skupina:

Inter Miláno 1:2 v, 1:0 d

FC Barcelona 2:4 d, 1:1 v

PSV Eindhoven 2:2 v, 2:2 d

2. miesto, 8 bodov, skóre 9:10

osemfinále: Borussia Dortmund 3:0 d, 1:0 v

štvrťfinále: Manchester City 1:0 d, 3:4 v

semifinále: Ajax Amsterdam 0:1 d, 3:2 v



FC LIVERPOOL



C-skupina:

Paríž Saint-Germain 3:2 d, 1:2 v

SSC Neapol 0:1 v, 1:0 d

CZ Belehrad 4:0 d, 0:2 v

2. miesto, 9 bodov, skóre 9:7

osemfinále: Bayern Mníchov 0:0 d, 3:1 v

štvrťfinále: FC Porto 2:0 d, 4:1 v

semifinále: FC Barcelona 0:3 v, 4:0 d



Vizitky finalistov:

FC LIVERPOOL



názov: Liverpool Football Club

dátum vzniku: 3. jún 1892

farby: červená (vonku biela, tretia oranžová)

štadión: Anfield (kapacita 54.074)

predseda: Tom Werner

tréner: Jürgen Klopp (Nem.)

prezývky: The Reds, LFC

najväčšie hviezdy v aktuálnom kádri: Mohamed Salah, Firmino, Sadio Mane, Virgil van Dijk

web: www.liverpoolfc.com

najväčšie úspechy:

18x majster Anglicka (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90)

7x víťaz Anglického pohára - FA Cupu (1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06)

8x víťaz Ligového pohára 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03, 2011/12)

15x víťaz Community Shield (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006)

5x víťaz Ligy majstrov/EPM (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05)

3x víťaz Pohára UEFA (1972/73, 1975/76, 2000/01)

3x víťaz európskeho Superpohára (1977, 2001, 2005)



TOTTENHAM HOTSPUR



názov: Tottenham Hotspur Football Club

dátum vzniku: 5. septembra 1882

farby: biela (vonku modrá, tretia tyrkysová)

štadión: Tottenham Hotspur Stadium (kapacita: 62.062)

predseda: Daniel Levy

tréner: Mauricio Pochettino (Arg.)

prezývky: Spurs, kohúti

najväčšie hviezdy v aktuálnom kádri: Harry Kane, Dele Alli, Heung-min Son

web: www.tottenhamhotspur.com

najväčšie úspechy:

8x víťaz Anglického pohára - FA Cupu (1900/01, 1920/21, 1960/61, 1961/62, 1966/67, 1980/81, 1981/82, 1990/91)

4x víťaz Ligového pohára (1970/71, 1972/73, 1998/99, 2007/08)

2x víťaz Pohára UEFA (1971/72, 1983/84)

1x víťaz PVP (1962/63)



Zoznam víťazov EPM, resp. LM od roku 1956

EPM:



1956 Real Madrid

1957 Real Madrid

1958 Real Madrid

1959 Real Madrid

1960 Real Madrid

1961 Benfica Lisabon

1962 Benfica Lisabon

1963 AC Miláno

1964 Inter Miláno

1965 Inter Miláno

1966 Real Madrid

1967 Celtic Glasgow

1968 Manchester United

1969 AC Miláno

1970 Feyenoord Rotterdam

1971 Ajax Amsterdam

1972 Ajax Amsterdam

1973 Ajax Amsterdam

1974 Bayern Mníchov

1975 Bayern Mníchov

1976 Bayern Mníchov

1977 FC Liverpool

1978 FC Liverpool

1979 Nottingham Forest

1980 Nottingham Forest

1981 FC Liverpool

1982 Aston Villa

1983 Hamburger SV

1984 FC Liverpool

1985 Juventus Turín

1986 Steaua Bukurešť

1987 FC Porto

1988 PSV Eindhoven

1989 AC Miláno

1990 AC Miláno

1991 Crvena Zvezda Belehrad

1992 FC Barcelona



LM:



1993 Olympique Marseille

1994 AC Miláno

1995 Ajax Amsterdam

1996 Juventus Turín

1997 Borussia Dortmund

1998 Real Madrid

1999 Manchester United

2000 Real Madrid

2001 Bayern Mníchov

2002 Real Madrid

2003 AC Miláno

2004 FC Porto

2005 FC Liverpool

2006 FC Barcelona

2007 AC Miláno

2008 Manchester United

2009 FC Barcelona

2010 Inter Miláno

2011 FC Barcelona

2012 Chelsea Londýn

2013 Bayern Mníchov

2014 Real Madrid

2015 FC Barcelona

2016 Real Madrid

2017 Real Madrid

2018 Real Madrid



Prehľad finálových zápasov EPM, resp. LM od roku 1956

rok dejisko víťaz - zdolaný výsledok



1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0

1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0

1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp

1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0

1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3

1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2

1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3

1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1

1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1

1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0

1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1

1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1

1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp

1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1

1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp

1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0

1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0

1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0

1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)

1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0

1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0

1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1

1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0

1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0

1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0

1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0

1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0

1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0

1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)

1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0

1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 na strely zo značky pokutového kopu)

1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1

1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)

1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0

1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0

1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)

1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp

1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0

1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0

1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0

1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)

1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1

1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0

1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1

2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0

2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 na strely zo značky pokutového kopu)

2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1

2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)

2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0

2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)

2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1

2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1

2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)

2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0

2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0

2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1

2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 na strely zo značky pokutového kopu)

2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1

2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení

2015 Berlín Juventus Turín - FC Barcelona 1:3 (0:1)

2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)

2017 Cardiff Juventus Turín - Real Madrid 1:4

2018 Kyjev Real Madrid - FC Liverpool 3:1

* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov



Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi Európskeho pohára stalo 22 klubov:



13 triumfov - Real Madrid

7 - AC Miláno

5 - FC Liverpool, Bayern Mníchov, FC Barcelona

4 - Ajax Amsterdam

3 - Manchester United, Inter Miláno

2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto

1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund, FC Chelsea Londýn



Víťazi podľa krajín:



Španielsko 18

Taliansko 12

Anglicko 12

Nemecko 7

Holandsko 6

Portugalsko 4

Francúzsko 1

Rumunsko 1

Škótsko 1

Juhoslávia 1



Najúspešnejší jednotlivci:



6 víťazstiev - Gento (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966)

5 - Di Stefano (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), Zarraga (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), Paolo Maldini (AC Miláno - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Cristiano Ronaldo (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 1. júna (TASR) - V sobotu 1. júna sa pozornosť nielen anglických futbalových fanúšikov sústredí do Madridu, kde sa na štadióne Wanda Metropolitano uskutoční finále Ligy majstrov 2018/2019 medzi Tottenhamom Hotspur a FC Liverpool. V historicky druhej čisto anglickej finálovej konfrontácii v LM je miernym favoritom minuloročný neúspešný finalista z Liverpoolu, ktorý zabojuje už o šiestu trofej pre európskeho šampióna. Tottenham je vo finále LM, resp. jeho predchodcu EPM vôbec prvýkrát.V novodobej histórii LM sa čisto anglické finále hralo len raz, v roku 2088 v moskovských Lužnikách uspel Manchester United nad Chelsea Londýn po jedenástkovom rozstrele 6:5 (1:1 pp). Obaja účastníci v apríli predviedli v semifinále skvelé obraty. Výber nemeckého trénera Jürgena Kloppa vyradil FC Barcelona po tom, čo na Camp Nou prehral 0:3 a v odvete na Anfielde slávne triumfoval 4:0. Spurs pod vedením Argentínčana Mauricia Pochettina prehrali doma s Ajaxom 0:1, ale v Amsterdame otočili z prvopolčasového stavu 0:2 na postupových 3:2 vďaka hetriku Lucasa Mouru.Spurs majú na konte triumfy v PVP z roku 1963, resp. Pohára UEFA (1971/1972, 1983/1984), tá najprestížnejšia klubová trofej ale klubu zo severného Londýna chýba.citovala agentúra AP špílmachra Tottenhamu Christiana Eriksena. Spurs sú 40. klubom, ktorý sa dostal do finále LM/EPM, no prvým nováčikom od roku 2008, keď to dokázala Chelsea. Bývalý argentínsky reprezentačný obranca Pochettino v minulosti viedol ako kouč Espanyol Barcelona a Southampton, veľká trofej mu však chýba.povedal Pochettino."The Reds" čakajú doma na ligový titul dlhých 29 rokov, vo finále LM/EPM budú už deviatykrát. Naposledy LM vyhrali po pamätnom istanbulskom večere proti AC Miláno v roku 2005. Spolu si vo finále európskej klubovej súťaže zahrajú už 21-krát. Minulý rok nestačili na obhajcu Real Madrid a v Kyjeve padli 1:3 po skorom zranení egyptského útočníka Mohameda Salaha a hrubých chybách brankára Lorisa Kariusa. Teraz pred LFC stojí úloha zabudnúť na minulý rok, či na prehru vo finále LM 2007 s AC Miláno 1:2 v Aténach.uviedol Klopp. Ten má však veľmi zlú finálovú bilanciu. Podľa agentúry DPA od triumfu v Pohári DFB s Borussiou Dortmund nad Bayernom Mníchov prehral vo všetkých ďalších finále - LM 2013 s Bayernom 1:2, Pohári DFB 2014 a 2015 s Bayernom 0:2 pp a VfL Wolfsburg 1:3, anglickom Ligovom pohári 2016 s Manchestrom City po rozstrele, Európskej lige UEFA 2016 so Sevillou 1:3 a pred rokom v LM s Realom 1:3.V Premier League skončil druhý Liverpool pred štvrtým Tottenhamom o 26 bodov a LFC vyhral oba zápasy 2:1.dodal Klopp. Tomu bude k dispozícii už aj Brazílčan Roberto Firmino, ktorý sa zotavil zo zranenia, chýbať ale bude Naby Keita. Do zostavy Spurs by sa mohol po zranení členka vrátiť kapitán a útočník Harry Kane a tento moment by sa prípadne mohol ukázať ako kľúčový pre finále.Zápas sa bude hrať v Madride už piatykrát po rokoch 1957, 1969, 1980 a 2010. Štadión domáceho Atletica Madrid má kapacitu vyše 62.000 divákov. Ako hlavný rozhodca ho povedie Slovinec Damir Skomina, ktorému na čiarach budú asistovať krajania Jure Praprotnik a Robert Vukan. Rozhodcom VAR bude Holanďan Danny Makkelie. V priamom prenose ho odvysiela TV Markíza.Zaujímavosti a štatistiky pred sobotným finále Ligy majstrov 2018/2019 medzi futbalistami Tottenhamu Hotspur a FC Liverpool v Madride:- ide o druhé čisto anglické finále v novodobej LM, prvým bolo v roku 2008 v Moskve to medzi Manchestrom United a Chelsea Londýn (6:5 rozstrel z 11 m), celkovo sa kluby z jednej krajiny vo finále LM stretnú siedmykrát- v novodobej LM sa finále s účastníkmi z jednej krajiny hralo doposiaľ 6-krát, trikrát išlo o španielske kluby (vždy s účasťou Realu Madrid - 2000, 2014 a 2016), raz o talianske (2003 AC Miláno a Juventus Turín) a raz nemecké (2013 Bayern Mníchov a Borussia Dortmund)- LFC zabojuje o šiesty európsky titul, druhý v LM, Spurs sú vo finále LM/EPM vôbec prvýkrát- Tottenham bude ôsmym anglickým klubom vo finále, Taliani a Nemci majú po šesť klubov- ide len o druhú vzájomnú európsku konfrontáciu oboch klubov, prvá bola v 1972/1973 v semifinále Pohára UEFA a vďaka gólom z ihriska súpera postúpil Liverpool- celkovo sa oba kluby vo všetkých súťažiach stretli 170-krát, 79-krát vyhrali The Reds, 48-krát Spurs (43 remíz)- vo finále niektorej zo súťaží nastúpili proti sebe len raz, v roku 1982 v Ligovom pohári vo Wembley LFC prehrával, ale napokon vyhral 3:1 po predĺžení- Spurs sa môžu stať 23. klubom, ktorý vyhrá LM/EPM, a prvým novým od roku 2021, keď sa to podarilo Chelsea- ide o piate európske finále pre Spurs a druhé čisto anglické, keď v prvom finále Pohára UEFA v sezóne 1971/1972 uspeli s Wolves po triumfe 2:1 vonku a remíze 1:1 doma- Spurs v roku 1963 vyhrali PVP, keď zdolali Atletico Madrid 5:1 a pre Anglicko získali prvú európsku pohárovú trofej- Liverpool si zahrá dve finále LM za sebou ako tretí klub, pred ním sa to podarilo iba Juventusu Turín (1997, 1998) a Valencii (2000, 2001)- vo finále pred 12 mesiacmi v základnej zostave kouča Jürgena Kloppa nastúpili zo súčasného kádra Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino a Sadio Mané- "The Reds" nastúpia na 21. európske finále, 11 ich vyhrali, 9 prehrali. Pohár UEFA/Európsku ligu vyhrali 3-krát (1973, 1976, 2001) a raz prehrali (2016 so Sevillou), okrem piatich najcennejších triumfov v EPM/LM (1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/05) vyhrali aj európsky Superpohár (1977, 2001, 2005)- Spurs ešte nikdy nevyhrali v pohárovej Európe v Španielsku (3 remízy, tri prehry), ich posledná návšteva tam im ale po remíze 1:1 s FC Barcelona na Camp Nou zaistila postup do osemfinále. V Madride dvakrát remizovali a raz prehrali, vždy s Realom- Liverpool hral v Madride štyrikrát, raz vyhral, raz remizoval a dvakrát prehral. V Španielsku LFC prehral v štyroch z posledných piatich vystúpení, celkovo tam má bilanciu 7 výhier, 5 remíz a 6 prehier- Liverpool neprehral v posledných 5 vzájomných konfrontáciách v pohárovej Európe s anglickými klubmi- Kloppov výber sa tento rok stal len tretím klubom v histórii, ktorý otočil po prehre 0:3 v prvom semifinále- v semifinálovej odvete nastúpil Lucas Moura na jubilejný 50. duel v pohárovej Európe, jeden zápas k tejto méte chýba Harrymu Kaneovi, na strane Liverpoolu sa to isté podarilo Virgilovi van Dijkovi, Xherdanovi Shaqirimu chýba jeden zápas- Spurs v tejto sezóne z 57 súťažných zápasov remizovali len 5-krát (33 výhier, 19 prehier)- Sadio Mané v uplynulých 16 zápasoch strelil 13 gólov- Mané a Mohamed Salah boli spolu s Pierre-Emerickom Aubameyangom z Arsenalu Londýn s 22 gólminajlepšími strelcami Premier League v tejto sezóne