LIGA MAJSTROV: Lugano porazilo Banskú Bystricu

Na archívnej snímke zľava Éric Faille (Banská Bystrica), Elia Riva (Lugano) počas zápasu 2. kola Ligy majstrov v hokeji HC'05 Banská Bystrica - HC Lugano (Švajč.). Banská Bystrica, 1. septembra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

h2>H-skupina:



HC Lugano - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 2. Jecker (Riva, Cunti), 5. Sannitz (Walker, Klasen), 21. Klasen (Chorney), 51. Lajunen (Lapierre, Klasen) - 9. Varga (Giľák). Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Urban – Bürgi, Borga (všetci Švajč.), vylúčení: 3:10 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



zostavy:



HC Lugano: Merzlikins - Chorney, Jecker, Ronchetti, Wellinger, Loeffel, Riva, Matewa - Lapierre, Lajunen, Hofmann - Walker, Sannitz, Klasen - Burgler, Cunti, Romanenghi - Jorg, Morini, Reuille



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Williams (9. Baroš) - Mihálik, Marshall, Miller, Kubka, Biro, Sloboda, Košecký - Tamáši, Faille, Asselin - Sýkora, Higgs, Surový - R. Varga, A. Šťastný, Giľák - Gabor, Češík, Belluš

Tabuľka H-skupiny:



1. HC Škoda Plzeň 3 3 0 0 0 13:6 9



2. JYP Jyväskylä 3 1 0 0 2 10:11 3



3. HC Lugano 3 1 0 0 2 8:9 3



4. HC '05 B. Bystrica 3 1 0 0 2 7:12 3

Lugano 8. septembra (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica prehrali vo svojom treťom zápase v H-skupine Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho tímu HC Lugano 1:4. Domáci tak vrátili slovenskému šampiónovi prehru 2:5 spod Urpína. Banskobystričanom sa nevydarili najmä úvody do prvej a druhej tretiny, v ktorých im hráči Lugana gólovo odskočili. Hostí brzdili aj početné oslabenia, dve z nich domáci gólovo potrestali.Slovenský majster nastúpi na ďalší zápas v súťaži už v nedeľu 9. septembra od 18.00 SELČ na ľade obhajcu trofeje JYP Jyväskylä.Slovenský majster sa hotoval zopakovať víťazstvo z domáceho ľadu, ale začal veľmi zle. Už v 2. minúte nechali pred brankárom Williamsom priveľa priestorovi Jeckerovi, ktorý otvoril skóre. Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale ich útočné snahy narážali na obetavých hráčov súpera, ktorí v prvej tretine zblokovali viacero striel. V 5. minúte Walker prenechal v útočnom pásme puk Sannitzovi, ktorého nenápadná strela prepadla Williamsovi a náskok domácich bol dvojgólový. Hostí povzbudil moment z 9. minúty, keď tretia formácia rýchlo zakombinovala a nekrytý Róbert Varga namieril presne - 2:1. Po tomto góle došlo k zmene na brankárskom poste práve u hostí, zraneného Williamsa nahradil Baroš. Do konca prvej časti si oba tímy dávali pozor najmä na defenzívu a gólových príležitostí bolo minimum. Jednu z mála mal Higgs v 18. minúte, ale chybu domáceho brankára nepotrestal.Práve Higgs v závere prvej časti oslabil svoj tím, domáci si presilovku preniesli do druhej časti a tlak Lugana vyústil do gólu Klasena v 21. minúte. Potrestané oslabenie nebolo pre hostí dostatočným varovným signálom a tí v druhej tretine celkovo šesťkrát zasadli na trestnú lavicu. Dôslednou defenzívou podporenou brankárom Barošom síce odolali náporu Lugana, ale v ofenzíve neboli príliš nebezpeční. Prevahu domácich mohol gólovo potvrdiť Klasen v 38. minúte, ale zblízka Baroša neprekonal.Hoci dvojgólová strata nebola pre hostí beznádejná, hru pod kontrolou mali domáci. Častejšie držali puk na hokejkách, viackrát dostali súpera pod tlak a v 50. minúte dostali ďalšiu možnosť presilovky. V nej Lapierreho strelu zblízka dorazil Lajunen a o víťazovi bolo rozhodnuté - 4:1. Práve Lapierre sa onedlho dostal do pästnej výmeny so Šťastným, ale ani tento moment neznamenal zmenu diania na ľade.(CHL TV):