Liga majstrov: Manchester City prehral v prvom dueli o osemfinále s Realom 2:3

Futbalisti Manchestru City prehrali v prvom dueli play off o osemfinále Ligy majstrov s Realom Madrid 2:3 Domáci dvakrát viedli po góloch nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, no Realu sa vždy podarilo vyrovnať a v 90+2. minúte rozhodol o jeho triumfe Jude Bellingham. Sporting Lisabon prehral s Borussiou Dortmund 0:3, Juventus Turín zdolal PSV Eindhoven 2:1, Odvety sú na programe 19. februára.





V utorňajšom šlágri na Etihad Stadium bol v úvode iniciatívnejší Manchester City, no De Bruyne sa v koncovke nedokázal presadiť. Real v pozícii obhajcu trofeje prvýkrát pohrozil po rýchlej kombinácii, keď sa dostal k lopte Mendy, domáca obrana však jeho strelu zblokovala na roh. V 19. minúte zahrmelo na druhej strane. Gvardiol v šestnástke prsiami priťukol loptu Haalandovi, ktorý umiestnenou strelou prekonal Courtoisa. V 26. minúte mohol vyrovnať Vinicius Junior, no jeho strela skončila na brvne. Krátko po zmene strán delovkou opečiatkoval brvno Haaland. Real v ďalších minútach domácich zatlačil. Šanca Rodryga ešte zostala nevyužitá, v 60. minúte však vyrovnal Mbappe, Po oblúčiku Ceballosa mu strela ideálne nesadla, no skončila napokon za chrbtom Edersona. V 67. minúte sa Bellingham rútil sám na Edersona, no Brazílčana neprekonal. V 77. minúte Ceballos fauloval v šestnástke striedajúceho Fodena a Haaland z penalty poslal Citizens do vedenia. V 86. minúte však Ederson vyrazil strelu Viniciusa Juniora iba pred Diaza a ten vyrovnal na 2:2. V druhej minúte nadstaveného času urobili domáci chybu v rozohrávke, Vinicius Junior po rýchlom brejku preloboval Edersona a Bellingham rozhodol o triumfe Realu. .V dueli medzi Sportingom a minulosezónnym finalistom Dortmundom zahodil v prvom polčase najväčšiu šancu domáci Araujo, ktorý trafil brvno. V druhom polčase hostia zvýšili aktivitu. Strelu Adeyemiho ešte zneškodnil domáci brankár Silva, no po hodine hry bol proti hlavičke Guirassyho bezmocný. V 68. minúte pridal po presnom voleji druhý gól Gross a triumf Borussie spečatil Adeyemi.Juventus sa proti Eindhovenu ujal vedenia v 34. minúte, keď po centri do pokutového územia Kolo-Mouani hlavou priťukol loptu McKenniemu a ten prepálil Beniteza. V 52. minúte mohol pridať poistkustriedajúci Mbangula, no Jeho pokus vyhlavičkoval z bránky Flamingo. Hostia vyrovnali v 56. minúte po technickej strele skúseného Perišiča. V 82. minúte však strhol víťazstvo na stranu Juventusu Mbangula.Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili na pôde Stade Brest 3:0. Dva góly hostí vsietil Ousmane Dembele, skóre otvoril Vitinha z pokutového kopu. Parížania si tak vytvorili výbornú východiskovú pozíciu pred odvetouv Parku princov. V dueli dvoch účastníkov francúzskej Ligue 1 boli od začiatku aktívnejší. V 20. minúte zahral Melou v šestnástke rukou a Vitinha penaltu s prehľadom premenil - 0:1. V nadstavenom čase prvého polčasu udrel francúzsky šampión druhýkrát, keď sa po kombinácii s Hakimim presadil Dembele strelou k bližšej žrdi. Gól Doueho v úvode druhého dejstva neplatil pre ofsajd, no v 66. minúte dostal Dembele prihrávku od Barcolu medzi dvoch stopérov Brestu a zvýšil na konečných 3:0.

play off o osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy

Manchester City - Real Madrid 2:3 (1:0)

Góly: 19. a 80. Haaland (druhý z 11 m) - 60. Mbappe, 86. Diaz, 90+2. Bellingham.



Sporting Lisabon - Borussia Dortmund 0:3 (0:0)

Góly: 60. Guirassy, 68. Gross, 82. Adeyemi



Juventus Turín - PSV Eindhoven 2:1 (1:0)

Góly: 34. McKennie, 82. Mbangula - 56. Perišič



Stade Brest - Paríž Saint-Germain 0:3 (0:2)

Góly: 45+1. a 66. Dembele, 21. Vitinha (z 11 m)