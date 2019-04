LIGA MAJSTROV: Manchester sa proti Barce pokúsi o zázrak, Ajax si verí

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa v utorňajšej odvete štvrťfinále Ligy majstrov 2018/19 pokúsia o ďalší zázračný obrat na pôde FC Barcelona. Tá si priviezla z Old Traffordu domov jednogólový náskok a je veľký favorit na postup. V druhom utorňajšom súboji privíta Juventus Turín na svojom štadióne Ajax Amsterdam, prvý duel sa skončil remízou 1:1, no "stará dáma" má náskok v podobe gólu strelenom na súperovom ihrisku.O triumfe Kataláncov na anglickej pôde rozhodol vlastný gól obrancu Lukea Shawa už z 12. minúty. Barcelona svojím výkonom neohúrila a mala aj šťastie, keďže United si vypracoval zo tri gólové šance, ale v koncovke zlyhal. Výhra 1:0 na pôde súpera je však nádejný náskok, navyše, keď "Barca" doma neprehrala v posledných 30 dueloch Ligy majstrov (27-3-0) a v priemere strelila až tri góly na stretnutie, pričom inkasovala len 0,5. Aj ďalšia štatistika hovorí výrazne v jej prospech, ak vo vyraďovacej časti pohárov UEFA vyhrala prvé kolo, postúpil do ďalšej fázy v 36 z 38 prípadov.Na druhej strane, Barcelona od roku 2015, keď získala svoj posledný titul, ani raz nepostúpila do semifinále prestížnej súťaže. Zabránili jej v tom postupne Atletico Madrid, Juventus, naposledy AS Rím a teraz sa o to pokúsia "červení diabli". Tí už v prebiehajúcom ročníku jeden veľký obrat predviedli, keď v osemfinále po domácej prehre 0:2 zdolali vonku Paríž Saint-Germain 3:1.Útočník Romelu Lukaku však varuje, že to bude úplne odlišný zápas ako v Paríži.povedal pre stránku uefa.com dvadsaťpäťročný útočník. "Barcelona je na inej úrovni, spolu s Realom, Juventusom a Bayernom sú to pre mňa najlepšie kluby v Európe. Nesmieme robiť chyby, ale keď nám dá Barcelona priestor hrať dobre dopredu."Tréner United Ole Gunnar Solskjaer už zažil jeden perfektný obrat na Camp Nou. V roku 1999 bol strelil víťazný gól na 2:1 vo finále LM s Bayernom Mníchov. United vtedy prehrávali od 6. minúty a obrat sa postarali v nadstavenom čase.povedal Solskjaer.Ajax trápia pred odvetným duelom nepriaznivé výsledky s Juventusom a taktiež zdravotný stav hviezdneho mladíka Frenkieho de Jonga. Dvadsaťjedenročný stredopoliar musel ísť z ihriska už v 1. polčase sobotňajšieho zápasu s Excelsiorom (6:2).citovala agentúra DPA trénera Erika ten Haga.De Jong je kľúčová postava výbornej sezóny Ajaxu v LM. Holandský klub postúpil bez prehry z 2. miesta E-skupiny a v osemfinále otočil domácu prehru 1:2 s Realom Madrid, keď na jeho štadióne triumfoval presvedčivo 4:1. Teraz si brúsi zuby aj na "starú dámu", proti ktorej sa mu dlhodobo nedarí.povedal De Jong ešte pred zranením, teraz je však otázne, či sa v Turíne predstaví.Ajax prehral posledných päť duelov v Taliansku a nepostúpil ani z jedného zo štyroch dvojzápasov s Juventusom v pohárovej Európe. Massimiliano Allegri nechal cez víkend proti SPAL-u odpočívať viacerých hráčov a jeho tím prehral 1:2 a tak ešte nespečatil zisk ôsmeho ligového titulu v rade.uviedol.Juventus vyhral LM dvakrát v histórii, naposledy ešte v roku 1996, keď vo finále zdolal práve Ajax. Rok predtým sa tešil z titulu holandský klub, bola to jeho doteraz posledná štvrtá trofej.Víťaz súboja sa v semifinále stretne s lepším z dvojice Manchester City - Tottenham Hotspur. Úspešnejší zo súboja FC Barcelona - Manchester United narazí na FC Liverpool alebo FC Porto.