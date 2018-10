LIGA MAJSTROV: Menej výrazné bilancia baranov ukrýva cenný bonus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Menej výrazná konečná bilancia slovenského majstra HC'05 Banská Bystrica v Lige majstrov ukrýva v sebe aj cenný bonus. Hráči v ťažkých zápasoch so silnejšími súpermi podrástli a na vlastnej koži sa presvedčili, aký dokáže byť hokej vo svojej logike neúprosný a čo všetko im ešte v arzenáli účinných zbraní chýba. Niekedy to bolo na hrane a mohli byť úspešnejší, preklopiť sa na stranu víťazstva im znemožnila občas smola, niekedy menšia skúsenosť.S vlaňajším ročníkom sa našli viaceré zhody. Banská Bystrica skončila taktiež na poslednej 4. priečke a rozdiel bol len veľmi malý. Kým vtedy skončila v skupine s dvoma víťazstvami, šiestimi bodmi a skóre 13:18, teraz s jedným, so štyrmi bodmi a gólovým pomerom 13:27, čiže s rovnakým počtom strelených gólov. Tréner Vladimír Országh z toho nebol smutný, a smutný nebol ani súčasný kouč Dan Ceman. Mal na to aj pádne dôvody, jeho mužstvo so suverénom skupiny HC Plzeň zohralo dôstojnú rolu, vonku s prehrou 4:6, doma mu ako jediné nedovolilo naplno bodovať a prehralo 2:3 po predĺžení.Skupinu charakterizoval tak trochu pobláznený priebeh. Jedine Plzeň sa vo výsledkoch zastabilizovala a ku koncu, keď už bolo jej prvenstvo v skupine jasné, nasadila do hry aj viacero mladíkov. Inak to bolo s druhým postupujúcim HC Lugano, ktorý nedovolil vlaňajšiemu víťazovi Ligy majstrov JYP Jyväskylä čo len jeden gól, dvakrát nad ním nečakane zvíťazil a na Fínov zapôsobil ako úder dobre miereného kladiva. Zaujímavé bolo, že kým Bystričania za Jyväskylä značne vo vzájomných zápasoch zaostali, so švajčiarskym Luganom ukoristili jediné víťazstvo (5:2).Pre 'baranov' sa každé jedno víťazstvo v LM dvojnásobne počíta. V súťaži, kde sa inak korčuľuje, kombinuje a naráža sa na špičkové európske mužstvá, naberajú hlavne skúsenosti, s ktorými možu hospodáriť v domácej lige.Vlani sa s LM pri svojej premiére rozlúčil HC'05 víťazstvom s Tapparou Tampere 5:2 a Fínov pokoril ako jediný v skupine. Na domácu ligu sa vhodne naladil a takéto konštatovanie sa ponúka aj teraz, po prehre v predĺžení s Plzňou, keď ako jediné mužstvo s ňou v riadnom hracom čase neprehralo. Ak by paralela zafungovala, tak by na 'baranov' opäť čakala majstrovská sezóna, no v hokeji takáto teória pravdepodobnosti často nezafunguje.Tréner Dan Ceman význam Ligy majstrov zdôraznil slovami:Dan Ceman vyzdvihol hlavne výkony proti Luganu i Plzni.Hráči nepochybne v zápasoch proti renomovaným súperom podľa Dana Cemana podrástli.Samotní hráči, zdá sa, naplno pochopili prínos zápasov v LM. Útočník Ján Sýkora sa už dosť ostrieľal na to, aby mohol skonštatovať:Mladý Tomáš Török strelil proti Plzni rutinérsky aj gól a so svojimi 23 rokmi patrí ešte medzi mladú generáciu. Aj on si účinkovanie v LM pochvaľoval.