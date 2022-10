Liga majstrov: Neapol rozdrvil Ajax 6:1, Inter zdolal Barcelonu 1:0

Futbalisti Neapolu zvíťazili v utorkovom zápase Ligy majstrov na pôde Ajaxu Amsterdam vysoko 6:1. Hostia tak zvládli aj tretí duel A-skupiny a naďalej vedú tabuľku s plným počtom 9 bodov. V ich drese hral do 80. minúty slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.



Ako prví sa dostali do vedenia domáci, no Neapol začal od 18. minúty potvrdzovať úlohu favorita. Na presný zásah Giacoma Raspadoriho nadviazali do prestávky Giovanni Di Lorenzo a Piotr Zielinski. Raspadori pridal ďalší gól hneď po prestávke a na konečný výsledok upravil Giovanni Simeone po vylúčení Dušana Tadiča.



Z víťazstva sa tešil aj Milan Škriniar, ktorého Inter Miláno zdolal Barcelonu tesne 1:0. Tri body zariadil domácim Hakan Calhanoglu, pričom Pedrimu sa na druhej strane podarilo vyrovnať, systém VAR však neuznal gól pre ruku. Milánčania tak preskočili Barcelonu a v rámci C-skupiny figurujú na druhom mieste.

Na čele je s prehľadom Bayern Mníchov, Plzeň deklasoval 5:0. Hostia, za ktorých odchytal celé stretnutie slovenský brankár Marián Tvrdoň, sú naopak bez bodu a patrí im posledné štvrté miesto. Nemecký veľkoklub viedol už v polčase o tri góly, oproti súperovi mal jasne navrch a postupne sa gólovo presadili Leroy Sane, Serge Gnabry a Sadio Mane. Prvý z nich skóroval aj krátko po prestávke a na konečných 5:0 upravil po hodine hry Eric Maxim Choupo-Moting. Tesne predtým nastúpil do zápasu ďalší slovenský hráč Erik Jirka. Záver duelu na malú chvíľu prerušil fanúšik, ktorý vbehol na hraciu plochu.



Bayern vyhral nad Plzňou v rovnakom pomere ako pred deviatimi rokmi – aj vtedy sa tímy stretli v 3. kole skupinovej fázy LM. Domáci navyše vytvorili rekord v počte zápasov v skupinovej fáze LM bez prehry. Mníchovčania nenašli v tejto fáze súťaže premožiteľa od roku 2017, čo je 31 duelov v rade.



Prvú výhru v rámci D-skupiny vybojoval Olympique Marseille, ktorý si poradil so Sportingom Lisabon 4:1. Stretnutie sa začalo o 15 minút neskôr, keďže hostia uviazli v dopravnej zápche. Skórovali však už v prvej minúte zásluhou Francisca Trincaoa, čo bol nakoniec ich jediný gól v dueli. Od 23. minúty hrali navyše v početnej nevýhode – do kabíny išiel predčasne brankár Antonio Adan, ktorý sa previnil rukou mimo pokutového územia a z ihriska odišiel spolu s ním stredopoliar Marcus Edwards. V dôsledku výtržností počas predchádzajúceho domáceho duelu Marseille proti Frankfurtu (0:1) nemohli byť na utorkovom stretnutí prítomní diváci. Druhý duel "déčka" medzi Frankfurtom a Tottenhamom skončil bezgólovou remízou.



V A-skupine si po nevýrazných výkonoch v anglickej lige napravil chuť Liverpool. Vlaňajší finalista zdolal Glasgow Rangers 2:0 po góloch Trenta Alexandra-Arnolda a úspešnom pokutovom kope Mohameda Salaha. Rovnakým pomerom zvíťazili Bruggy nad Atleticom Madrid a upevnili si vedenie v B-skupine. V 76. minúte mohol znížiť Antoine Griezmann, nepremenil však pokutový kop. V ďalšom dueli "béčka" bolo úspešnejšie Porto, ktoré zdolalo Bayer Leverkusen 2:0. Na spadnutie však boli ďalšie tri presné zásahy - po jednom neuznal na oboch stranách systém VAR a Patrik Schick nepremenil v drese hostí penaltu.



Pred zápasmi LM držali prítomní minútu ticha za obete nešťastia na futbalovom štadióne v Indonézii. K rovnakému aktu pristúpia aj v stretnutiach Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy.

Liga majstrov - 3. kolo skupinovej fázy



A-skupina:

Ajax Amsterdam - SSC Neapol 1:6 (1:3)

Góly: 9. Kudus - 18. a 47. Raspadori, 34. Di Lorenzo, 45. Zielinski, 63. Kvaracchelia, 81. Simeone. ČK: 73. Tadič (Ajax - po 2. ŽK)

/S. Lobotka (Neapol) hral do 80. minúty/



FC Liverpool - Glasgow Rangers 2:0 (1:0)

Góly: 7. Alexander-Arnold, 52. Salah (z 11 m)



tabuľka:



1. SSC Neapol 3 3 0 0 13:2 9



2. Liverpool FC 3 2 0 1 5:5 6



3. Ajax Amsterdam 3 1 0 2 6:8 3



4. Rangers FC 3 0 0 3 0:9 0