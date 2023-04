Liga majstrov: Neapol s Lobotkom podľahol AC 0:1, Real zdolal Chelsea 2:0

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov nad Chelsea Londýn 2:0. Obhajcu trofeje poslal do vedenia v 22. minúte Karim Benzema a v 74. minúte spečatil na 2:0 striedajúci Marco Asensio. V druhom stredajšom stretnutí podľahol SSC Neapol v talianskom derby AC Miláno 0:1. V drese "Partenopei" odohral celý zápas slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Triumf "rossoneri" zabezpečil v 40. minúte Ismael Bennacer.





Neapol nastúpil do zápasu bez klasického hrotového útočníka, keďže nigérijský kanonier Osimhen je zranený a v zostave ho nahradil Elmas. Na ofenzívnom obraze hry "Partenopei" to však v úvodnej štvrťhodine neubralo a Neapolčania vstúpili do zápasu sebavedomo. Vyhrávať mohli už po necelej minúte hry, keď v šestnástke zazmätkoval Krunič, ktorý rozohral priamo na kopačku Kvaraccheliju. Domáci stredopoliar však dokázal svoju chybu napraviť a strelu gruzínskeho špílmachra zastavil na bránkovej čiare. Domáci brankár Maignan mal plné ruky práce a v prvej pätnásťminútovke musel zlikvidovať aj nebezpečný pokus Zielinskeho. "Rossoneri" sa pripomenuli prvýkrát v 25. minúte, keď unikol Leao, ale jeho zakončenie mierilo mimo bránu. Obrana Neapolu prepadla aj v 40. minúte, keď sa do podobnej pozície ako Leao dostal Bennacer, alžírsky stredopoliar však mieril presne k prvej žrdi a poslal AC do vedenia. Milánčania sa evidentne od úvodu druhého polčasu sústredili na defenzívu. Neapol síce mal hernú prevahu, vyloženú príležitosť si však nedokázal vypracovať. Do náročnej situácie dostal hostí v 75. minúte stredopoliar Anguissa, ktorý v priebehu štyroch minút videl dve žlté karty a po zbytočnom druhom kartovom zákroku putoval predčasne pod sprchy. V záverečnej štvrťhodine sa už skóre nezmenilo. AC si tak vypracovalo lepšiu pozíciu pred odvetou a prvýkrát od sezóny 2006/07 môže preniknúť medzi štyri najlepšie tímy súťaže.Obhajca trofeje Real v španielskej La Lige stráca na Barcelonu desať kôl pred koncom už trinásť bodov, v Lige majstrov však potvrdzuje svoju silu v pohárových dueloch. Ukážkovým príkladom je osemfinálové vyradenie Liverpoolu (6:2 v súčte). Úplne odlišné problémy majú "The Blues", ktorí sa v Premier League trápia a počas minulého týždňa nahradil trénera Grahama Pottera na lavičke Frank Lampard. Prvú veľkú príležitosť mal už v 2. minúte hosťujúci Joao Felix, ktorý si nabehol za obranu domácich, ale Courtoisa neprekonal. V 13. minúte pohrozil "biely balet", keď si v šestnástke zasekol obrancu Benzema, jeho strelu však zlikvidoval brankár Kepa. Domácich to však nemuselo mrzieť, pretože v 22. minúte predviedol strelecký inštinkt Benzema, ktorý doklepol do prázdnej brány loptu po zakončení Viniciusa – 1:0. Real mohol svojmu súperovi odskočiť v 26. minúte na rozdiel dvoch gólov, keď sa do zakončenia dostal Vinicius, no jeho strelu na bránkovej čiare vykopol jeho krajan Thiago Silva. Madridčania vyslali v prvom dejstve do priestoru brány hostí až sedem streleckých pokusov, čo dokumentuje ich prevahu. Po hodine hry oslabil Chelsea obranca Chilwell, ktorý zatiahol ručnú brzdu pri úniku Rodryga a videl červenú kartu. Domáci dokázali využiť prevahu o jedného muža v 74. minúte. Po rohovom kope zahranom na krátko sa presadil po necelých troch minútach na ihrisku umiestnenou strelou striedajúci Asensio, ktorý spečatil na konečných 2:0.

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



AC Miláno – SSC Neapol 1:0 (1:0)



Gól: 40. Bennacer. ŽK: Bennacer, Saelemaekers - Zielinski, Kim, Di Lorenzo, Rrahmani. ČK: 75. Anguissa (Neapol) po 2. ŽK. Rozhodca: Kovacs (Rum.)



AC Miláno: Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez – Krunič, Tonali – Diaz (80. Rebič), Bennacer (67. Saelemaekers), Leao - Giroud



Neapol: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui (81. Olivera) – Anguissa, Lobotka, Zielinski (81. Ndombele) – Lozano (69. Raspadori), Elmas, Kvaracchelija (81. Politano)







Real Madrid – Chelsea Londýn 2:0 (1:0)



Góly: 22. Benzema, 74. Asensio. ŽK: Camavinga, Militao, Carvajal - Fofana, Kovačič. ČK: 59. Chilwell (Chelsea). Rozhodca: Letexier (Fr.)



Real: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga (71. Rüdiger) – Valverde, Kroos (84. Tchouameni), Modrič (81. Ceballos) – Rodrygo (71. Asensio), Benzema, Vinicius



Chelsea: Arrizabalaga – Koulibaly (55. Cucurella), Silva (75. Mount), Fofana – James, Kante (75. Gallagher), Fernandez, Kovačič, Chilwell – Sterling (65. Havertz), Felix (65. Chalobah)