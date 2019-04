LIGA MAJSTROV: Popredné kluby a ligy budú diskutovať o reformách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 5. apríla (TASR) - Predstavitelia popredných európskych futbalových líg a klubov budú v máji diskutovať o možných zmenách v Lige majstrov. Rozhovory sa budú týkať reforiem, ktoré môžu mať za dôsledok vznik väčších rozdielov v európskom futbale.Hlavnou témou stretnutí budú víkendové zápasy LM, ktoré by mohli byť realitou od roku 2024. Ich zástanca je Európska asociácia klubov (ECA), pretože by to podľa nej zvýšilo divácky záujem a znamenalo by to finančný zisk za predaj vysielacích práv v Ázii a Amerike.Návrh má aj kritikov.uviedol prezident Združenia európskych líg Lars-Christer Olsson podľa agentúry AP.Zasadnutia sú na programe 6. mája v Madride a o deň neskôr v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.