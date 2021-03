Liga majstrov: Porto do štvrťfinále LM, v Turíne mu stačila prehra 2:3 po predĺžení

Taliansky šampión Juventus Turín po prehre 1:2 v Porte v prvom zápase v domácej odvete zvíťazil 3:2 po predĺžení, ale zo súťažou sa rozlúčil, Porto sa dostalo ďalej vďaka vyššiemu počtu gólov dosiahnutých na ihrisku súpera.





Odveta osemfinále LM 2020/2021:

"Stará dáma" mala v prvom dejstve územnú prevahu, ale dobre pracujúca defenzíva "drakov" domácich hráčov do čistých šancí často nepúšťala. Výnimkou boli dva centre Juana Cuadrada na Alvara Moratu v 3. a 27. minúte, ale brankár Porta Agustin Marchesin výbornými zákrokmi spoluhráčov podržal. Prvá veľká šanca Porta po strele Mehdiho Taremiho zostala v 7. minúte nevyužitá a odrazenú loptu ten istý hráč poslal len do spojnice žrdí domácej bránky. Hostí však poslal do vedenia v 19. minúte Sergio Oliveira z penalty, keď Merih Demirel fauloval v šestnástke agilného Taremiho.Juventus naskočil do druhého dejstva s vervou a v 49. minúte vyrovnal peknou strelou do horného rohu Federico Chiesa, ktorému pripravil loptu do pozície Cristiano Ronaldo. Potom v krátkom slede dostal dve žlté karty Taremi, druhú za zbytočný nešportový faul, a Juventus mohol využil presilovku v 57. minúte. Agilný Chiesa po dravom prieniku však trafil len žrď. No v 63. minúte už opäť úradoval disponovaný Chiesa, ktorý na zadnej žrdi hlavou úspešne zakončil dobrý center Caudrada. Juventus tlačil, Adrien Rabiot, Ronaldo, Chiesa ani Morata sa v šanciach nepresadili. V 90.+1 minúte dal Morata krížnou strelou gól, ale bol z ofsajdu, ukázal VAR. Keď o ďalšie dve minúty Cuadrado technickou strelou ľavačkou trafil len brvno, nasledovalo predĺženie. V ňom v 99. minúte mohol vyrovnať Moussa Marega, ale jeho hlavička po centri trafila iba ruky domáceho brankára. V 117. minúte vyrovnal z priameho kopu svojím druhým gólom v zápase Oliveira. Rabiot vzápätí ešte raz dostal Juventus do vedenia, ale domáci potrebovali streliť ešte jeden gól, čo sa im už nepodarilo.





Juventus Turín - FC Porto 3:2 pp (2:1, 0:1) - prvý zápas: 1:2, do štvrťfinále postúpilo Porto

Góly: 49. a 63. Chiesa, 117. Rabiot - 19. a 115. Oliveira (prvý z 11 m), ŽK: Chiesa, Cuadrado, Bernardeschi, Rabiot - Otavio, Taremi, Oliveira, Mbemba, ČK: 54. Taremi (Porto) po 2. ŽK. Rozhodoval: Kuipers (Hol.), bez divákov.



Juventus: Szczesny - Cuadrado, Demiral, Bonucci (75. de Light), Sandro - Ramsey (75. McKennie), Arthur (102. Kulusevski), Rabiot, Chiesa (102. Bernardeschi) - Morata, C. Ronaldo

Porto: Marchesin - Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu (71. Diaz) - Otavio (61. Sarr), Oliveira (119. Ndiaye), Uribe (90. Grujič), Corona (11á. Leite) - Marega (106. Martinez), Taremi