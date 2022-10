Liga majstrov: PSG remizoval v Lisabone 1:1, Real a Manchester City zvíťazili

Futbalisti Paríža St. Germain remizovali v stredajšom zápase H-skupiny Ligy majstrov s Benficou Lisabon 1:1. Obaja majú v tabuľke 7 bodov. Real Madrid zdolal v F-skupine Šachtar Doneck 2:0 a Manchester City v "géčku" deklasoval FC Kodaň 5:0.



Slovenský stopér Denis Vavro odohral za hostí na Etihad Stadium celý zápas. Hráči Kodane neskórovali ani vo svojom treťom zápase v LM a na poslednom mieste skupiny majú bod za bezgólovú remízu so Sevillou a skóre 0:8. Zverenci Pepa Guardiolu sú suverénny líder skupiny, zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Nórsky útočník Erling Haaland strelil prvý aj druhý gól domácich a pred druhým polčasom ho tréner vystriedal. Po troch zápasoch je s piatimi gólmi strelecký líder súťaže. Celkovo už v LM nastrieľal 28 gólov v 22 zápasoch. Na druhom mieste skupiny sa udržala Borussia Dortmund po víťazstve na ihrisku FC Sevilla 4:1. Nemecký tím rozhodol o víťazstve už v prvom polčase, po ktorom viedol 3:0.

Plný počet 9 bodov má aj vedúci tím F-skupiny Real Madrid. Proti Šachtaru Doneck potvrdil úlohu favorita a výraznú hernú prevahu premenil na tesné víťazstvo 2:1. Zápas viedol v pozícii hlavného rozhodcu Slovák Ivan Kružliak, ktorému pomáhali asistenti Branislav Hancko a Ján Pozor. Štvrtým rozhodcom duelu bol Peter Kralovič. Vzájomný zápas dvoch tímov, ktoré doteraz v F-skupine nezvíťazili, priniesol triumf hráčov RB Lipsko nad Celticom Glasgow 3:1. Po dvoch prehrách si Nemci pripísali plný bodový zisk a na poslednú priečku skupiny zosunuli práve škótsky tím. Ten má po troch zápasoch na konte naďalej iba jeden bod.



Po treťom kole je nečakaným lídrom E-skupiny Red Bull Salzburg. V stredajšom zápase zvíťazil nad Dinamom Záhreb 1:0. Pre hráčov Salzburgu to bolo po dvoch remízach prvé víťazstvo a na konte majú 5 bodov. Jediný gól zápasu strelil v 71. minúte švajčiarsky útočník Noah Okafor, keď skóroval z pokutového kopu. V nadstavenom čase sa hostia nakrátko radovali z vyrovnania, ale gól neplatil pre ofsajd. Na druhé miesto sa posnul FC Chelsea, ktorý v domácom zápase zdolal AC Miláno 3:0.



Futbalisti Paríž St. Germain remizovali v zápase H-skupiny na ihrisku Benficy Lisabon 1:1. Portugalský tím cennou remízou potvrdil formu z úvodu sezóny a na konte má 7 bodov rovnako ako PSG. Hostia išli do vedenia v 22. minúte, keď Lionel Messi skóroval vo svojom šiestom súťažnom zápase po sebe. Viac gólov však nepridali a domáci ešte do prestávky vyrovnali po vlastnom góle Danila. Prvé víťazstvo v H-skupine dosiahli hráči Juventusu Turín, ktorí v stretnutí dvoch tímov, ktoré dovtedy nebodovali, zdolali Maccabi Haifa 3:1.

iga majstrov - 3. kolo, sumáre:



E-skupina:



FC Chelsea - AC Miláno 3:0 (1:0)



Góly: 24. Fofana, 56. Aubameyang, 62. James



tabuľka E-skupiny:



1. Red Bull Salzburg 3 1 2 0 3:2 5



2. FC Chelsea 3 1 1 1 4:2 4



3. AC Miláno 3 1 1 1 4:5 4



4. Dinamo Záhreb 3 1 0 2 2:4 3