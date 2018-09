LIGA MAJSTROV: Ronaldo s prvým vylúčením v súťaži. Nechcel tomu uveriť

Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo reaguje po vylúčení za nešportové správanie v zápase 1. kola H-skupiny Ligy majstrov FC Valencia - Juventus Turín vo Valencii 19. septembra 2018. Vpravo ho upokokuje jeho spoluhráč Federico Bernardeschi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valencia 20. septembra (TASR) - Prvé a mimoriadne prísne vylúčenie vo futbalovej Lige majstrov zaznamenal v stredu portugalský útočník Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín na pôde španielskej Valencie. Nemecký rozhodca Felix Brych ho po konzultácii s bránkovým kolegom poslal predčasne z ihriska v 29. minúte za stavu 0:0 po konflikte s domácim Jeisonom Murillom. "Stará dáma" aj v oslabení súboj zvládla a po dvoch góloch Miralema Pjaniča vyhrala 2:0 v H-skupine.Fanúšikovia C. Ronalda sa tešili, ako odpovie na utorňajší rekordný hetrik rivala Lionela Messiho z FC Barcelona. Jeho návrat do Španielska, kde v uplynulých rokoch pomohol Realu Madridu k mnohým trofejam, sa však skončil neslávne. Tridsaťtriročný futbalista inkasoval vôbec prvú červenú kartu v jeho 154. zápase v prestížnej súťaži. K situácii prišlo na hranici pokutového územia domácich, ďaleko od lopty, keď sa obaja hráči jemne zrazili. Najlepšiemu strelcovi v dejinách LM sa zrejme nepáčilo, ako ochotne jeho protihráč spadol a gestom ho vyzval, aby sa rýchlo postavil. Pri tom mu položil ruku na hlavu a zdalo sa, že ho potiahol za vlasy. Brych si nechal od asistenta za bránkovou čiarou poradiť a Ronaldovi ukázal priamo červenú kartu. Ten tomu najprv ani nemohol uveriť a bezradne neveriacky sedel na ihrisku. To napokon opustil v slzách a na ceste do šatne ho upokojoval aj Pavel Nedvěd, viceprezident Juve. Hviezde talianskeho šampióna hrozí, že od UEFA dostane až trojzápasovú suspendáciu, takže by vynechal očakávané stretnutia v 3., resp. 4. kole proti jeho bývalému klubu Manchestru United.Tréner "Bianconeri" Massimiliano Allegri v pozápasovom hodnotení trval na tom, že jeho hráča vylúčiť nemali. Volal aj po videu, to však v LM ešte nezaviedli.citovala trénera hostí agentúra AP.Päťnásobného najlepšieho hráča sveta podľa FIFA sa pri odchode z ihriska snažil upokojiť aj tréner domácich Marcelino Garcia:Juventus je dvojnásobným európskym majstrom, LM vyhral naposledy v roku 1996. Odvtedy prehral päťkrát vo finále a v metropole Piemontu dúfajú, že práve Ronaldo, ktorý v LM strelil 120 gólov, ich môže dostať opäť na vrchol.