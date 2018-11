LIGA MAJSTROV: Ronaldo si otvoril európsky účet v drese Juve

Cristiano Ronaldo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 8. novembra (TASR) - V stredu to bol na turínskom Allianz Stadium ten pravý európsky futbalový večer v prestížnej Lige majstrov. V súboji 4. kola H-skupiny Juventus dlho nad Manchestrom United dominoval a viedol po exportnom góle Cristiana Ronalda. Pre CR7, bývalú hviezdu MUFC, to bol vôbec prvý európsky gól v drese "starej dámy", no nestačil. Domáci totiž v úplnom závere stratili zápas a prehrali 1:2, čo si po konečnom hvizde dosýta provokačnými gestami "vychutnával" tréner hostí Jose Mourinho.Juventusu stačilo na postup do osemfinále neprehrať, no dva góly v záverečnej päťminútovke znamenali jeho prehru 1:2. Domáci pritom boli aktívnejší a brankár Manchestru David de Gea v 34. minúte s námahou zlikvidoval tečovanú strelu Juana Cuadrada, už o minútu neskôr po Ronaldovej prihrávke trafil Sami Khedira pravú žrď bránky hostí. Päť minút po zmene strán zachránila United opäť konštrukcia bránky, Paulo Dybala trafil ľavačkou do brvna. Taliansky šampión sa dočkal v 65. minúte - Leonardo Bonucci našiel dlhým pasom Ronalda a ten parádnym volejom poslal Juventus do vedenia. Juan Mata v 86. minúte však z priameho kopu vyrovnal a v 90. minúte zariadil nečakaný obrat vlastný gól Bonucciho.Mourinho po súboji gestikuloval s rukou pri uchu smerom k domácim fanúšikom. Pri hráčskom tuneli sa dostal do kontroverzie aj s domácimi Bonuccim a Dybalom, situáciu "hasil" kapitán Ashley Young a najmä delegát UEFA, ktorý napokon portugalského trénera odviedol do útrob štadióna. Ten potom pre médiá vysvetľoval svoje správanie urážkami domácich priaznivcov okrem iných aj na adresu jeho bývalého klubu Inter Miláno, s ktorým vyhral v roku 2010 LM.citovala agentúra AFP Mourinha, ktorý bol logicky pri pozápasovom hodnotení v siedmom nebi: "Ronaldo si európsky gólový účet za Juventus otvoril štýlovo, krásny volej potešil srdcia všetkých futbalových fanúšikov. Po zápase ale spokojný nebol." citoval 33-ročného autora 121 gólov v LM Sky Sport Italia.Sedemnásobný úradujúci taliansky majster v sérii prehral prvýkrát v tejto sezóne. Tréner Massimilano Allegri si zachoval nadhľad: "