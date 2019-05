LIGA MAJSTROV: Salah nenastúpi v semifinálovej odvete proti Barcelone

Zranený hráč Liverpoolu Mohamed Salah v zápase s Newcastle, 4. máj 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 6. mája (TASR) - Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah z FC Liverpool nenastúpi v utorok v odvete semifinále Ligy majstrov 2018/2019 proti Barcelone. Ako uviedol v pondelok na tlačovej konferencii tréner LFC Jürgen Klopp, 26-ročný kanonier má otras mozgu.Ten utrpel v sobotu v Newcastle (3:2) v stretnutí 37. kola najvyššej anglickej futbalovej ligy po súboji so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom. Salaha trafil bokom do hlavy a útočníka "The Reds" museli odniesť z ihriska na nosidlách." citovala britská BBC nemeckého kouča. V prvom zápase na Camp Nou vyhrala "Barca" 3:0, odveta na Anfielde je v utorok o 21.00 SELČ.