LIGA MAJSTROV: Slavia Praha sa prebojovala do skupinovej fázy

Na archívnej snímke Jindřich Trpišovský.

Odvety play off LM:



FC Bruggy - LASK Linz 2:1 (0:0)



Góly: 70. Vanaken, 89. Dennis - 74. Klauss (z 11 m). ČK: 81. Trauner (Linz) po 2. ŽK



/prvý zápas 1:0, Bruggy postúpili/





Ajax Amsterdam - APOEL Nikózia 2:0 (1:0)



Góly: 43. Alvarez, 80. Tadič



/prvý zápas 0:0, Ajax postúpil/





Slavia Praha - CFR Kluž 1:0 (0:0)



Gól: 66. Bořil



/prvý zápas 1:0, Slavia postúpila/



Bratislava 29. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha sa po druhý raz v novodobej histórii prebojovali do skupinovej fázy Ligy majstrov. V stredajšej domácej odvete play off zdolali CFR Kluž 1:0 vďaka gólu Jana Bořila v 66. minúte, rovnakým výsledkom uspeli aj v minulotýždňovom úvodnom stretnutí na rumunskej pôde.Z predchádzajúcich desiatich pokusov v kvalifikácii najprestížnejšej európskej klubovej súťaže vyšiel "zošívaným" jediný pred dvanástimi rokmi, v ostatných deviatich prípadoch skončili pred bránami hlavnej časti. Pre súčasnú éru Slavie je to ďalší veľký úspech na medzinárodnom poli, pod trénerským vedením Jindřicha Trpišovského dokráčala v minulej sezóne až do štvrťfinále Európskej ligy.V nominácii úradujúceho českého šampióna chýbal slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý sa nezmestil na súpisku pre play off.Semifinalista predchádzajúceho ročníka Ajax Amsterdam nebude chýbať medzi elitou ani tentoraz, po bezgólovej remíze na pôde cyperského APOEL Nikózia zvíťazil v domácej odvete 2:0. Rakúsky LASK Linz sa pri premiére v LM nedostal do skupinovej fázy, po prehre 0:1 nestačil na FC Bruggy ani v odvete v Belgicku, kde podľahol 1:2.Žreb hlavnej časti LM je na programe vo štvrtok o 18.00 h, zdolané mužstvá si zahrajú Európsku ligu.