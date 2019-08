LIGA MAJSTROV: Slavia Praha zvíťazila v Kluži gólom Masopusta

Futbalisti Slavie Praha, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvé zápasy play off Ligy majstrov:

APOEL Nikózia - Ajax Amsterdam 0:0

ČK: 80. Mazraoui (Ajax) po 2. ŽK



CFR Kluž - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Gól: 28. Masopust



LASK Linz - FC Bruggy 0:1 (0:0)

Gól: 10. Vanaken (z 11 m)

Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha sú blízko postupu do skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/20, v Kluži zvíťazili 1:0 v prvom zápase play off. Môžu si tak vylepšiť negatívnu historickú bilanciu, keď pri uplynulých desiatich pokusoch sa iba raz prebojovali do skupiny a to v sezóne 2007/2008."Zošívaní" podali v Rumunsku sebavedomý výkon, vypracovali si v prvom polčase viacero štandardných situácií a po jednej z nich skórovali. Rodák z okolia Kluže v drese Slavie Nicolae Stanciu zahral rohový kop na Lukáša Masopusta a ten z voleja trafil presne. Domáci po prestávke zlepšili hru a už po pár minútach Mario Rondon trafil žrď. Najbližšie k vyrovnaniu mali v 79. minúte, no Francúz Abdel Omrani nechal pri pokutovom kope vyniknúť brankára Ondřeja Kolářa.Semifinalistovi predošlého ročníka Ligy majstrov Ajaxu Amsterdam sa nepodarilo streliť dôležitý gól na ihrisku súpera a v Nikózii iba remizoval 0:0 s APOELom. Bližšie k presnému zásahu boli Cyperčania, no Andrija Pavlovič v 58. min iba opečiatkoval brvno.Hráčov rakúskeho Linzu zmrazil už v úvode rozhodca, ktorý aj s pomocou technológie VAR odpískal pokutový kop pre Bruggy. Hans Vanaken v 10. minúte nezaváhal a belgický vicemajster si stav 1:0 postrážil až do konca.