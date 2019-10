LIGA MAJSTROV: Slavia proti Dortmundu, šlágrom duel na Camp Nou

Futbalisti Slavie Praha, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020, streda 2. októbra (v SELČ):



E-skupina



18.55 KRC Genk - SSC Neapol



Rozhoduje: Kovács (Rum.)



21.00 FC Liverpool - RB Salzburg



Rozhoduje: Ekberg (Švéd.)



tabuľka:



1. Salzburg 1 1 0 0 6:2 3



2. SSC Neapol 1 1 0 0 2:0 3



3. Liverpool 1 0 0 1 0:2 0



4. KRC Genk 1 0 0 1 2:6 0



F-skupina



18.55 Slavia Praha - Borussia Dortmund



Rozhoduje: Kuipers (Hol.)



21.00 FC Barcelona - Inter Miláno



Rozhoduje: Skomina (Slov.)



tabuľka:



1. Slavia Praha 1 0 1 0 1:1 1



Inter Miláno 1 0 1 0 1:1 1



3. Dortmund 1 0 1 0 0:0 1



FC Barcelona 1 0 1 0 0:0 1



G-skupina



21.00 RB Lipsko - Olympique Lyon



Rozhoduje: Lahoz (Šp.)



Zenit Petrohrad - Benfica Lisabon



Rozhoduje: Grande (Šp.)



tabuľka:



1. RB Lipsko 1 1 0 0 2:1 3



2. Lyon 1 0 1 0 1:1 1



Petrohrad 1 0 1 0 1:1 1



4. Benfica 1 0 0 1 1:2 0



H-skupina



21.00 OSC Lille - Chelsea Londýn



Rozhoduje: Kulbakov (Biel.)



21.00 FC Valencia - Ajax Amsterdam



Rozhoduje: Orsato (Tal.)



tabuľka:



1. Ajax 1 1 0 0 3:0 3



2. Valencia 1 1 0 0 1:0 3



3. Chelsea 1 0 0 1 0:1 0



4. Lille 1 0 0 1 0:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Skupinová fáza futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 ponúkne v stredu niekoľko šlágrov. Medzi najsledovanejšie budú patriť súboje FC Barcelona - Inter Miláno, či Slavia Praha - Borussia Dortmund. Slavia sa na úvodné domáce vystúpenie v tohtosezónnej LM teší o to viac, že v prvom dueli na ihrisku Interu uhrala po sympatickom výkone remízu 1:1.Pred súperom z Nemecka má však rešpekt.povedal pre klubový web tréner "zošívaných" Jindřich Trpišovský.Šlágrom programu bude súboj F-skupiny, v ktorom FC Barcelona privíta na Camp Nou lídra talianskej Serie A Inter Miláno. Dobrá správa pre trénera španielskeho majstra Ernesta Valverdeho je, že s tréningom po zranení začali Lionel Messi a Ousmane Dembele. Inter, v zostave ktorého by nemal chýbať slovenský reprezentant Milan Škriniar, sa v katalánskej metropole hotuje na dobrý výsledok.citoval klubový web stredopoliara Roberta Gagliardiniho.Pozornosť budú pútať aj duely E-skupiny medzi KRC Genk a SSC Neapol či FC Liverpool - RB Salzburg. Zverenci Jürgena Kloppa majú v domácej súťaži fazónu, v siedmich zápasoch získali plný počet bodov a pred Manchestrom City majú v tabuľke päťbodový náskok. Obhajcu trofeje z vlaňajšieho ročníka LM však čaká duel s rakúskym majstrom, ktorý v prvom zápase rozdrvil Genk 6:2.V G-skupine by sa mohol v zápase Zenitu Petrohrad objaviť ďalší slovenský reprezentant Róbert Mak. V sobotňajšom ligovom stretnutí odohral ako striedajúci hráč 20 minút, Zenit však prehral na ihrisku Lokomotivu Moskva 0:1. Holandský Ajax Amsterdam bude chcieť v H-skupine potvrdiť triumf 3:0 nad Lille z prvého kola, vlaňajší semifinalista LM cestuje do španielskej Valencie. Po úspechu túži aj FC Chelsea, Londýnčania sa pokúsia o prvé body v skupine na ihrisku francúzskeho vicemajstra.