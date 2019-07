LIGA MAJSTROV: Slovan opäť nezvládol záver, Ševela: Nesmie sa to stať

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Nikšič 18. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava skončili v tohtoročnej edícii Ligy majstrov už v prvom predkole. Ich súper Sutjeska Nikšič v klubovej histórii ešte nikdy neprekročil prvé predkolo, teraz sa však Čiernohorci dočkali. Slovan nezvládol prvý domáci zápas, ktorý mal jasne pod kontrolou, no v nadstavenom čase inkasoval. A to isté sa zverencom Martina Ševelu stalo aj v odvete.potrebovali v odvete streliť gól, v prvom polčase mali zopár šancí. Ujala sa však až tá v 49. minúte, keď Šporar dokopol loptu do siete po akcii Mohu. "povedal pre klubový web Ševela.V závere sa však domáci nadýchli k náporu, a to aj vďaka zásahom do zostavy, ktoré urobil ich kouč Nikola Rakojevič. Rezultovalo z toho vyrovnanie po rohovom kope v posledných sekundách druhého polčasu.skonštatoval Ševela.V predĺžení už Slovan nevymyslel nič a v penaltách úplne zlyhal. Mužstvo nepodržali ani kapitán Vasil Božikov, ani kanonier Andraž Šporar. Oboch vychytal brankár, Dejan Dražič ani netrafil bránu.V tábore slovenského majstra zavládlo sklamanie, hoci sa s pohárovou Európou nelúči. Čaká na neho druhé predkolo Európskej ligy, Slovan sa v ňom stretne s kosovským KF Feronikeli. Prvý zápas sa bude hrať 25. júla na Tehelnom poli, odveta je na programe 1. augusta na štadióne Rexhepa Rexhepiho. "uzavrel smutný Ševela.