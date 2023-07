Liga Majstrov: Slovan triumfoval v Mostare 1:0, rozhodol Zuberu

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov na pôde HŠK Zrinjski Mostar 1:0. Duel v Bosne a Hercegovine rozhodol v 53. minúte Sharani Zuberu. Odveta je na programe o týždeň, v utorok 1. augusta o 20.30 h na Tehelnom poli.



Slovanu pred zápasom vypadol pre chorobu zo súpisky Vladimír Weiss ml., ofenzíva "belasých" tak dostala nečakanú trhlinu. S kapitánskou páskou nastúpil namiesto neho Aleksandar Čavrič.



Víťaz dvojzápasu nastúpi v 3. predkole proti úspešnejšiemu zo súboja Šerif Tiraspoľ/Maccabi Haifa, zdolaný tím čaká presun do 3. predkola Európskej ligy. V ňom bude jeho súper zdolaný tím z dvojzápasu medzi Breidablikom a FC Kodaň.

Prvý zápas 2. predkola LM:



HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)



Gól: 53. Zuberu. Rozhodovali: Van Driessche - Vanyzere, Hillaert (všetci Bel.), ŽK: Čanadija, Jakovljevič - Barseghjan, Lovat, Borjan, 5000 divákov.



HŠK Zrinjski Mostar: Marič - Čorluka, Senič (46. Jakovljevič), Barišič, Memija – Ivančič (64. Bilbija), Čanadija, Stanič (64. Kožulj) – Tičinovič (64. Jukič), Kiš, Čuže (83. Malekinušič)



ŠK Slovan Bratislava: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Lovat - Kankava, Savvidis - Barseghjan (67. Lichý), Tolič (67. Abubakari), Zuberu (83. Wimmer) - Čavrič (77. Zmrhal)

Domáci podnikli prvú akciu v zápase, no Kašia center do šestnástky odvrátil do bezpečia. Zrinjski mal potom výhodu dvoch "štandardiek" po sebe, ale aj s nimi si obrana Slovana poradila. Mostaru patril prvé minúty duelu, Slovan sa v ofenzíve k ničomu nedostal a v 16. minúte ho podržal Borjan. Brankár "belasých" najskôr sledoval nepresnú strelu Čužeho a potom zlikvidoval pokus Čanadiju. Zverenci Vladimíra Weissa sa prebrali z letargie až po pol hodine, začali viac držať loptu na kopačkách a zlepšená hra im priniesla aj prvú šancu. Lovatov center dostal na hlavu Zuberu, lopta letela tesne nad bránu.



Slovan odštartoval dobre aj druhý polčas, keď najskôr Mariča ohrozil Čavrič, z následného rohového kopu sa však nič nebezpečné neudialo. V 53. minúte však zahrával priamy kop z ľavej strany Lovat a Zuberu poslal loptu hlavou do siete - 0:1. Gól musel ešte odobriť VAR. Domáci potom odpovedali akciou, po ktorej sa pred Borjanom ocitlo viacero hráčov, ale túto skrumáž obrana slovenského majstra vyriešila. V 62. minúte domáci pohrozili ešte vážnejšie, keď Čuže dostal loptu na ľavý kraj šestnástky, ale jeho "obaľovačka" išla aj s prispením teču Pauscheka ďaleko vedľa brány. Obaja tréneri po tejto akcii vystriedali niekoľko hráčov, domáci potom mali ďalšiu veľkú šancu. Po centri Čanadjiju sa z jedenástich metrov dostal k hlavičke Kiš, Borjan predviedol skvelý zákrok. Obrana slovenského majstra bola v pohotovosti aj v 79. minúte, keď odvrátila prudký center Čorluku. Záverečný tlak domácich napokon "belasí" ustáli a z Bosny si odviezli cenný triumf. Mohli ho ešte prikrášliť v nadstavenom čase, ale Lovatovu ďalekonosnú strelu brankár Marič vyškriabal na roh.

hlasy po zápase:



Lukáš Pauschek, obranca Slovana: "Veľmi ťažký zápas, som úplne "vyflúsnutý". Nemali sme veľa šancí, preto je skvelé, že sme tu dokázali zvíťaziť. Zuberu mal za úlohu zabiehať si na centre, som rád, že mu to vyšlo."



Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Výsledok je výborný, odbojovali sme zápas, oddreli sme ho. Nechali sme súpera pár krát odcentrovať, tam boli nebezpeční. Nám chýbal Vlado, im Bilbija. Takéto zápasy sa nehrajú na krásu. Ja verím, že do odvety nás príde podporiť plný štadión, Zrinjski má svoju kvalitu, ešte nie je nič rozhodnuté."



Milan Borjan, brankár Slovana: "Bol to veľmi ťažký zápas. Som hrdý na chalanov, v obrane sme podali fantastický výkon. Bolo tam veľa obetavosti. Som rád, že sme dokázali zvíťaziť."