LIGA MAJSTROV: Ter Stegen podržal Barcelonu: Je to moja práca

Brankár Barcelony Marc-Andre ter Stegen (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 18. septembra (TASR) - Nový futbalový objav FC Barcelona Ansu Fati v utorkovom zápase Ligy majstrov na ihrisku Borussie Dortmund zlomil ďalší rekord. Vo veku 16 rokov a 321 dní sa stal najmladším hráčom, ktorý nastúpil na európsky zápas v drese "blaugranas". Pred ním držal prvenstvo Bojan Krkič, ten mal pri debute 17 rokov a 22 dní. Fanúšikov Barcelony potešil Lionel Messi. Kapitán mužstva sa po šiestich týždňoch vrátil do hry, keď nastúpil v 59. minúte práve za Fatiho. Hrdinom hostí bol však iný hráč - brankár Marc-Andre ter Stegen.Svoj tím držal nad vodou celý zápas. Barcelončania nepodali optimálny výkon, do šancí sa dostávali iba sporadicky a bod získali najmä vďaka výkonu svojho brankára. Jeho najhviezdnejší moment prišiel v 57. minúte, keď zlikvidoval jedenástku Marca Reusa a s chladnou hlavou sa postaral aj o odrazenú loptu.povedal ter Stegen na webe UEFA.Jeho úlohu na cennom bode si uvedomoval aj tréner Barcelony Ernesto Valverde.Domácich mrzela premárnená príležitosť na prestížny i dôležitý triumf. Borussia doplatila na veľké množstvo nevyužitých šancí.povzdychol si Reus. Pozitívny pohľad na výsledok mal stredopoliar Thomas Delaney. Aj on by privítal víťazstvo, ale nemáli sa mu ani bod:Naopak, nespokojnosť nedokázal potlačil stopér Mats Hummels, ktorý sa do Dortmundu vrátil v lete po anabáze v Bayerne Mníchov. Proti Barcelone podal výborný výkon a patril k oporám tímu.citovala ho agentúra AFP.Míľnik v drese Barcelony dosiahol v utorkovom dueli útočník Luis Suarez. Uruguajčan nastúpil na 250. zápas v drese "blaugranas". Hoci sa strelecky nepresadil, jeho bilancia budí rešpekt. Od príchodu z Liverpoolu strelil 179 gólov, je na piatom mieste v historickom klubovom rebríčku kanonierov a v každej z doterajších piatich sezón dokázal pokoriť 25-gólovú hranicu.Na Barcelonu najbližšie čaká domáci duel s Interom Miláno, Dortmund sa predstaví v Prahe proti Slavii, ktorá nečakane remizovala na San Sire 1:1.