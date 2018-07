LIGA MAJSTROV: Trnava napriek prehre s Legiou postúpila do 3. predkola

Na snímke zľava hráč Trnavy Anton Sloboda a hráč Legie Iňaki Astiz v odvete 2. predkola futbalovej Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Legia Varšava v Trnave 31. júla 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Na snímke zľava hráč Trnavy Anton Sloboda a hráč Legie Iňaki Astiz v odvete 2. predkola futbalovej Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Legia Varšava v Trnave 31. júla 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Odvetný zápas 2. predkola LM 2018/19:

FC Spartak Trnava - Legia Varšava 0:1 (0:0)

Gól: 63. Iňaki Astiz. ŽK: Tóth, Vlasko - Vešovič, Antolič. ČK: 37. Vešovič po 2. ŽK, 85. Antolič po 2. ŽK. Rozhodovali: Reinshreiber - Krasikow, Hassan (všetci Izr.), 17.204 divákov.

/prvý zápas 2:0, do 3. predkola postúpil FC Spartak Trnava/



Spartak: Chudý - Tóth, Godál, Čonka - Kadlec, Grendel (69. Miesenböck), Sloboda (76. Vlasko), Greššák, Rada - Jirka, Egho (90.+1 Hladík)

Legia: Malarz - Wieteska, Iňaki Astiz, Pazdan (53. Carlitos) - Maczyňski (80. Hämäläinen) - Vešovič, Radovič (46. Cafu), Antolič, Hloušek - Kante, Kucharczyk

Trnava 31. júla (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. V druhom predkole vyradili Legiu Varšava, po víťazstve 2:0 na ihrisku súpera stačila zverencom trénera Radoslava Látala na postup aj prehra 0:1 v utorňajšej odvete pred vyše 17-tisícovou diváckou kulisou na Štadióne Antona Malatinského.Hostia, ktorí hrali od 37. minúty bez vylúčeného Marka Vešoviča, sa v 63. minúte ujali vedenia po góle Iňakiho Astiza. V 85. minúte zmaril ich úsilie ďalší po druhej žltej karte vylúčený hráč Domagoj Antolič.V 3. predkole (7./8. augusta, odvety 14. augusta) sa slovenský šampión stretne s úspešnejším zo srbsko-litovskej konfrontácie medzi Crvenou Zvezdou Belehrad a Suduvou Marijampole (prvý zápas 3:0). Prvý zápas odohrá vonku, v odvete bude mať výhodu domáceho prostredia. Ešte predtým sa v pondelok 6. augusta v Nyone uskutoční žreb play off LM a Európskej ligy, ktorú má Spartak v jednom alebo v druhom prípade istú.



Trnava nezvolila "betonársky" štýl hry a od úvodných minút bola smerom dopredu aktívna. Lenže iba po šestnástku súpera, z čoho nevyťažila žiadnu vyloženú príležitosť. Naopak, v 12. minúte domáci kapitán Godál zluftoval pred vlastnou päťkou loptu a takmer prekvapil Chudého, ktorý ju z bránkovej čiary mrštným zákrokom vyškriabal do bezpečia a nedoprial Legii gólový darček. V 14. minúte po centri Hloušeka z ľavej strany hlavičkoval nebezpečne Kante, ale bránu netrafil. Presnú mušku nemal ani na druhej strane Jirka, ktorého krížna strela znamenala pre Spartak iba roh a ten Sloboda nezahral tak, ako by si sám predstavoval. Legia pôsobila lepším dojmom ako v prvom zápase na domácej pôde, ale "andeli" jej nedovolili ovládnuť stred poľa a keď niečo prešlo za ich obranu, obetavosťou všetko vyriešili k spokojnosti. Legiu navyše už v 37. minúte oslabil Vešovič, ktorý po faule na Čonku uvidel od rozhodcu druhú žltú kartu a porúčal sa pod sprchy, krátko nato skončil vykázaný na tribúne asistent trénera Legie. Tento moment spolu s bezgólovým polčasovým skóre posúvali Spartak bližšie k vytúženému 3. predkolu.



Poľský šampión musel hrať po zmene strán vabank. K streleniu gólu mu mali pomôcť príchody dvojice ofenzívnych hráčov Cafua a Carlitosa. Spartak sa až príliš stiahol do obrannej ulity, čo súper využil. V 63. minúte po centri z pravého krídla Iňaki Astiz nikým neatakovaný zblízka prekonal Chudého - 0:1. Legia zacítila šancu a zápas dostal nový náboj. V 68. minúte Chudý podržal svoj tím po strele, ktorá zaváňala gólom. Spartak sa zahrával s ohňom, keď sa zameral na bránenie. Očakávaný tlak Legie však neprišiel, zmaril ho ďalším vyúčením Antolič. Spartak mohol v závere vyrovnať, ale šance Vlaska, Egha a Greššáka v sieti neskončili. Napriek prehre však štadión po konečnom hvizde rozhodcu vybuchol postupovou radosťou.

Hlasy po zápase:



Radoslav Látal, tréner Spartaka Trnava: "Nebolo to z našej strany ideálne, ale zaplať pán Boh za dve červené karty, ktoré dostal súper, čím si skomplikoval odvetu. Potvrdilo sa to, čo som hovoril už na predzápasovej tlačovej konferencii, teda že to bude ťažký zápas. Ukázala sa kvalita Legie, vďakabohu, že to takto dopadlo. Týmto zápasom sme žili celý týždeň, sme radi, že sme potešili fanúšikov, je to nádherné."



Erik Grendel, stredopoliar Spartaka: "Bolo to mojich najdlhších 20 minút v živote, keď som v závere musel sledovať zápas z lavičky. Chlapci to však ubojovali a ideme ďalej. Všetko je to v hlavách, báli sme sa o výsledok namiesto toho, aby sme využili početnú výhodu. Z toho potom vyústil gól Legie, zaplať pán Boh, že sme nedostali druhý. Základom nášho úspechu bolo víťazstvo 2:0 vo Varšave. Ideme si za svojím snom, nerozprávame o ňom nahlas, ale potichu sa za ním vkrádame."