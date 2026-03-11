|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
11. marca 2026
Liga majstrov: V prvých osemfinálových dueloch suverénne výhry Atletica a Bayernu
FC Liverpool prehral na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:1.
Zdieľať
Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v prvom stretnutí osemfinále Ligy majstrov nad Tottenhamom Hotspur 5:2. Domáci vybavili zápas za štvrťhodinu, keď potrestali obrovské chyby českého brankára Antonína Kinského. Bayern Mníchov si vezie do odvety až päťgólový náskok, na pôde Atalanty Bergamo triumfoval 6:1. Newcastle United hral v utorok s FC Barcelona nerozhodne 1:1, remízu zachránil hosťom v šiestej minúte nadstaveného času z penalty Lamine Yamal.
Hancko nastúpil proti Tottenhamu na stopérskom poste a za domácich odohral celé stretnutie. Hostia z Londýna nezachytili úvod a po troch fatálnych chybách pykali. Najprv v 6. minúte sa Kinský pošmykol pri rozohrávke, čo po sérii prihrávok využil Marcos Llorente, ktorý prekonal súperovho brankára strelou po zemi. Následne podkĺznutie Mickyho van de Vena potrestal Antoine Griezmann a o minútu neskôr predviedol ešte väčší kiks Kinský, ktorý netrafil dobre loptu a ponúkol ako gól na podnose Julianovi Alvarezovi - 3:0. Tréner Spurs Igor Tudor reagoval a už v 17. minúte nešťastného českého brankára vystriedal Vicario. Ani on však nedokázal zastaviť gólový uragán domácich a hneď po príchode inkasoval, prekonal ho hlavičkou Robin Le Normand. Až po tomto momente sa „kohúti“ prebrali. V 26. minúte znížil Pedro Porro a vzápätí Cristian Romero trafil žrď. V 38. minúte Van de Ven tvrdo zasiahol členok Hancka, ktorý zostal po zákroku ležať na ihrisku, no rozhodca faul nepotrestal. Po zmene strán mohol znížiť Richarlison, vychytal ho Jan Oblak a hneď z brejku zvýšil na 5:1 svojím druhým gólom v zápase Alvarez. V 76. minúte urobil chybu pri rozohrávke aj Oblak, čo využil Dominic Solanke, ktorý skorigoval na konečných 2:5. Tottenham si tak nedokázal napraviť chuť po trápení v anglickej Premier League a sériu prehier v súťažných zápasoch natiahol už na číslo šesť.
Bayern začal v Bergame náporom, z ktorého vyťažil v priebehu 25 minút tri góly. V 12. minúte po nakrátko zahratom rohovom kope otvoril skóre Josip Stanišič, o desať minút neskôr umiestnenou strelu zvýšil Michael Olise a vzápätí po akcii stredom ihriska skóroval aj Serge Gnabry. Nemecký šampión na ihrisku dominoval, šancu Nicolasa Jacksona zlikvidoval brankár Marco Carnesecchi a Gnabryho strela skončila na brvne. Bavorský veľkoklub po prestávke pretavil svoju prevahu do štvrtého gólu, ktorý dal Jackson. Katastrofálny večer Atalanty pokračoval, svojím druhým gólom v zápase zvýšil Olise už na 5:0 a poltucet zavŕšil v 67. minúte Jamal Musiala. Taliansky zástupca dokázal v nadstavenom čase len zmierniť prehru Mariom Pašaličom. Odveta v Mníchove tak bude už len formalitou.
Newcastle si dokázal proti Barcelone od úvodu vytvárať strelecké príležitosti. V prvom polčase nevyužil šancu Anthony Elanga a v 71. minúte po centri Lewis Halla z voleja zakončil Jacob Murphy len tesne nad bránu. Joelintonov zásah potom neplatil pre ofsajd. „Straky“ sa dočkali až v 86. minúte, keď sa po centri Murphyho presadil nepokrytý Harvey Barnes. Domáci však v závere tesný náskok neudržali. Daniho Olma fauloval v pokutovom území Malick Thiaw a v šiestej nadstavenej minúte zariadil z penalty konečnú remízu Yamal. Katalánsky tím tak neprehral ani v druhom tohtosezónnom zápase v St. James' Parku, v úvodnom kole ligovej fázy zdolal domáci Newcastle 2:1.
FC Liverpool prehral na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:1. Turecký klub udrel hneď úvode, v 7. minúte si na centrovanú loptu z rohového kopu vyskočil Victor Osimhen, hlavičkou ju priťukol na päťku, kde ju Lemina hlavou poslal do siete. Domáci naďalej hrozili zo vzduchu, po zakončení Davinsona Sancheza predviedol bravúrny zákrok Giorgi Mamardašvili. Úradujúci anglický majster sa v druhom dejstve snažil zatlačiť, ale vzadu robil chyby. Po hodine hry jednu potrestal Osimhen, no jeho gól neplatil pre ofsajd. Na druhej strane po nepresnej spätnej prihrávke Barisa Yilmaza zneškodnil tutovku Huga Ekitikeho brankár Ugurcan Cakir. Liverpool druhýkrát dostal loptu do siete v 71. minúte zásluhou Ibrahimu Konateho, VAR tentoraz odhalil hru rukou. Skóre sa už nezmenilo, a tak si „The Reds“ vezú do odvety na Anfield Road jednogólové manko.
Odvety sú na programe budúci týždeň 17. a 18. marca.
Liga majstrov - prvé zápasy osemfinále:
Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov 1:6 (0:3)
Góly: 90.+3 Pašalič - 22. a 64. Olise, 12. Stanišič, 25. Gnabry, 52. Jackson, 67. Musiala
Newcastle United - FC Barcelona 1:1 (0:0)
Góly: 86. Barnes - 90.+6 Yamal (z 11 m)
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5:2 (4:1)
Góly: 15. a 55. Alvarez, 6. Llorente, 14. Griezmann, 22. Le Normand - 26. Porro, 76. Solanke
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1:0 (1:0)
Gól: 7. Lemina
