Liga majstrov: V utorok repríza finále, Liverpool privíta Real Madrid

V šlágri utorkového programu osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2022/2023 privíta Liverpool úradujúceho majstra Real Madrid. Duel na Anfielde bude repríza vlaňajšieho finále, v ktorom uspel španielsky gigant 1:0 gólom Viniciusa Juniora. V druhom utorkovom zápase hosti Eintracht Frankfurt taliansky Neapol, v ktorého drese by nemal chýbať slovenský reprezentant Stanislav Lobotka. Odvety sú na programe v stredu 15. marca.





Osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy:

Duel dvoch európskych gigantov, ktorí majú spoločne na konte dvadsať titulov v najprestížnejšej súťaži (14:6 pre Real), zastihol v lepšom rozpoložení španielsky tím. Real zaznamenal cez víkend výhru na pôde Osasuny 2:0 a pripísal si štvrtý triumf po sebe. Pred deviatimi dňami vyhral MS klubov a v lige mu patrí druhá priečka, osem bodov za vedúcou Barcelonou. "Posledný zápas bol z oboch strán vyrovnaný a sme veľmi spokojní, že sme predviedli dobrý výkon. Darí sa nám, na Anfield ideme v dobrej forme a s obrovskou sebadôverou," povedal pre oficiálnu stránku tréner Carlo Ancelotti.Skúsenému koučovi chýbali v Pamplone kanonier Karim Benzema, stredopoliari Toni Kroos a Aurelien Tchouameni i dlhšie zranený Ferland Mendy. Väčšina však bude v utorok pripravená hrať. "Tchouameni mal žalúdočné problémy. Myslím si, že Karim bude do zápasu v poriadku a Kroos sa zapojil do tréningu. Aj Dani Carvajal bude hrať na Anfielde," pokračoval Ancelotti.Aj Liverpool cez víkend uspel. V sobotu vyhral na pôde Newcastlu 2:0 a zaznamenal druhý triumf po sebe. Zverencom Jürgena Kloppa však stále patrí až ôsme miesto v tabuľke a na štvrtú priečku zaručujúcu účasť v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov strácajú sedem bodov. "The Reds" však majú oproti svojim súperom dva zápasy k dobru. "Je skvelé vyhrať dva zápasy po sebe. Po triumfe nad Evertonom sme vedeli, že musíme pokračovať v takýchto výkonoch. Teraz nás čaká ďalší veľký duel v inej súťaži a ísť doňho s dvoma výhrami je dobré. Liga majstrov je na Anfielde vždy niečo špeciálne, proti Realu to bude obrovský šláger a sme si istí, že naši fanúšikovia nás budú hnať dopredu. Musíme ich nasledovať a hrať najlepšie ako vieme," povedal stredopoliar Fabinho.V stretnutí s Newcastlom si poranil rameno útočník Darwin Nunez a jeho štart proti Realu je otázny, rovnako je to aj s obrancom Ibrahimom Konatem. Klopp nemôže v utorok počítať so zranenými Thiagom Alcantarom, Luisom Diazom, Arthurom Melom a Calvinom Ramsaym, ktorý si po operácii nezahrá do konca sezóny. Real vyhral päť zo šiestich vzájomných duelov v LM od roku 2014, z toho uspel dvakrát vo finále. Liverpoolu "uchmatol" trofej v roku 2018 (3:1) i vlani (1:0).Do druhého utorkového duelu vstúpi ako favorit Neapol. Jednoznačný líder Serie A sa bude aj v Lige majstrov spoliehať na svoje ofenzívne zbrane - Victora Osimhena a Chviču Kvaraccheliju. Dvojica má skvelú formu a postarala sa o góly aj v ligovom zápase nad pôde Sassuola (2:0). Nigérijský kanonier odohral v prebiehajúcej sezóne 23 duelov, v ktorých strelil 19 gólov a pridal štyri asistencie, gruzínsky krídelník má v 24 dueloch bilanciu 12+14. "Iba sa rozbieha, ešte ste nič nevideli. Má kvalitu na to, aby sme mohli v tejto sezóne snívať. Má obrovskú sebadôveru a sme tu, aby sme ho podporovali," povedal Osimhen o svojom ofenzívnom partnerovi.Zverenci Luciana Spallettiho majú po 23 dueloch v lige až 15-bodový náskok a bez problémov prešli aj základnou skupinou LM, ktorú vyhrali o skóre pred Liverpoolom. Fanúšikovia Neapolu veria, že tím už nemôže prísť o domáci titul a snívajú aj o úspechu v najprestížnejšej súťaži, v ktorej sa klub nikdy nedostal cez osemfinále. Spalletti je však opatrnejší a varoval pred najbližším súperom, ktorý vlani vyhrali Európsku ligu.Frankfurt sa naladil na Neapol výhrou nad Brémami 2:0, po ktorej figuruje na šiestej priečke tabuľky s päťbodovým mankom na vedúci Bayern. Eintracht sa taktiež spolieha na domáce prostredie, v ktorom vyhral päť zápasov po sebe a z toho tri s čistým kontom. "Musíme sa dobre pripraviť, čaká nás silný súper, ktorý má skvelú sezónu. Vieme, že dokážeme uhájiť domáce prostredie. Vieme, že majú veľkú kvalitu, no aj proti Bayernu sme hrali dobre a nedovolili sme im veľa šancí," povedal pre klubovú stránku obranca Aurelio Buta.





utorok 21. februára



21.00 Eintracht Frankfurt - SSC Neapol /rozhoduje: Artur Soares Dias (Port.)/

21.00 Liverpool FC - Real Madrid /István Kovács (Rum.)/