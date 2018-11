LIGA MAJSTROV: Vrbu po debakli od Realu mrzeli chyby

Na archívnej snímmke Pavel Vrba. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Plzeň 8. novembra (TASR) - Futbalisti Plzne dostali od Realu Madrid, úradujúceho trojnásobného víťaza Ligy majstrov, v prvom polčase štyri góly za 20 minút. V stredajšom súboji 4. kola skupinovej fázy LM 2018/2019 v Štruncových sadoch napokon prehrali 0:5 a utrpeli najhoršiu domácu prehru v pohárovej Európe. Trénera českého majstra Pavla Vrbu mrzeli najmä individuálne chyby jeho tímu, v ktorom celú minutáž absolvovali dvaja slovenskí stredopoliari Patrik Hrošovský a Roman Procházka.Keďže v súboji G-skupiny vyhral AS Rím na pôde CSKA Moskva 2:1, Plzeň stále živí šancu na postup do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA. Cestu do tohtosezónneho osemfinále LM však už "viktoriáni" majú definitívne zarúbanú. "citovali Vrbu české médiá.zhodnotil duel bývalý reprezentačný kouč Česka.Plzeň v prvom súboji v Španielsku prehrala s Realom len 1:2 a zanechala sympatický dojem. V odvete to bol úplne iný príbeh. "citoval oficiálny web Plzne útočníka Tomáša Chorého. "dodal obranca Lukáš Hejda.Rekordný 13-násobný európsky šampión po odvolaní trénera Julena Lopeteguiho vyhral tri súboje za sebou so skóre 11:0. "citovala agentúra AFP argentínskeho trénera "bieleho baletu" Santiaga Solariho. Ten na otázku o jeho budúcnosti na lavičke klubu doplnil:Jeho tím v La Lige najbližšie hrá na pôde Celty Vigo.