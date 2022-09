Liga majstrov: Záhreb prekvapil Chelsea, Dortmund potvrdil úlohu favorita

Obhajca titulu Real Madrid vstúpil do skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov výhrou na pôde škótskeho Celticu Glasgow 3:0. O triumfe v utorňajšom stretnutí 1. kola F-skupiny rozhodol až v druhom polčase, keď sa presadili Vinicius Junior, Luka Modrič a Eden Hazard. V šlágri H-skupiny medzi Parížom Saint-Germain a Juventusom Turín sa tešili domáci, ktorí zvíťazili 2:1 po dvoch presných zásahoch Kyliana Mbappeho.





Liga majstrov - 1. kolo skupinovej fázy:

Madridčania prišli v prvom dejstve o Karima Benzemu, ten si vypýtal striedanie v 30. minúte a podľa agentúry AP utrpel zranenie kolena. Francúzsky útočník bol najlepší strelec predchádzajúceho ročníka Ligy majstrov aj La Ligy. "Biely balet" sa dostal do tempa po zmene strán, keď v rýchlom slede skórovali Vinicius Junior aj Modrič a na konečných 3:0 upravil v 77. minúte E. Hazard, ktorý vystriedal práve Benzemu.Parížania sa ujali vedenia bleskovo, keď Mbappe premenil "oblúčik", ktorý mu poslal Neymar. Ten istý hráč upravil o necelých dvadsať minút na 2:0. Hostia znížili po rohovom kope, keď sa hlavičkou presadil Weston McKennie. V druhom zápase H-skupiny si Benfica Lisabon poradila s Maccabi Haifa 2:0.O prekvapenie sa postaralo Dinaom Záhreb. FC Chelsea zdolalo 1:0 po presnom zásahu Mislav Oršiča z 13. minúty. Akcia, z ktorej padol jediný gól stretnutia v chorvátskej metropole, sa začala v šestnástke domácich. Pas z pokutového územia poslal Oršičovi hlavičkou do behu Bruno Petkovič. Oršič následne prešiel s loptu viac ako polovicu ihriska a oblúčikom k pravej žrdi prekonal vybiehajúceho Kepu Arrizabalagu, ktorý dostal v bránke prednosť pred Edouardom Mendym.Po prestávke mali jednoznačne navrch hostia, svojho súpera pustili len k jednej väčšej šanci. Nedarilo sa im však zakončiť v malom vápne, kde smerovalo mnoho centrov z pravej strany. Frustrácia sa prejavila niekoľkými žltými kartami, jednu si vyslúžil i tréner Londýnčanov Thomas Tuchel. Aj v závere boli hráči Chelsea údernejší, no Dinamo podržal brankár Dominik Livakovič.Premiéru v drese "The Blues" si odbil gabonský útočnák Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý išiel dole po necelej hodine a celý čas hral so špeciálnou ochrannou maskou. Do klubu prestúpil len vo štvrtok z FC Barcelona. Koncom augusta utrpel zranenie čeľuste od zlodejov, ktorí sa vlámali do jeho domu v Španielsku.V úvodnom dueli G-skupiny si Borussia Dortmund poradila s FC Kodaň jednoznačne 3:0. Za hostí odohral celý zápas slovenský obranca Denis Vavro. Domáci sa dostali do vedenia po dvoch vydarených kombináciách v priebehu siedmich minút - najprv sa presadil Marco Reus, na ktorého nadviazal Raphael Guerreiro. Na konečných 3:0 upravil v závere Jude Bellingham po tom, ako Borussia prekazila rozohrávku Kodane. Tá mohla znížiť v 89. minúte, gól však neplatil po prešetrení systémom VAR.Úradujúci anglický majster Manchester City zvíťazil na pôde FC Sevilla vysoko 4:0. O dva góly v sieti súpera sa postaral Erling Haaland a pripísal si deväť presných zásahov v uplynulých štyroch zápasoch vo všetkých súťažiach. Celkovo v tejto sezóne skóroval už dvanásťkrát.V Rakúsku zaváhal taliansky majster AC Miláno, na trávniku RB Salzburg remizoval 1:1. Hostia prehrávali, keď Noah Okafor "prevalcoval" Pierra Kalulua a následne nasadil brankárovi Mikovi Maignanovi "jasličky". O vyrovnanie sa postaral v 40. minúte Alexis Saelemaekers.Vysokú prehru pred domácim publikom utrpelo Lipsko, ktoré podľahlo Šachtaru Doneck 1:4. Ukrajinský klub zveľadil výsledok pred koncom stretnutia, keď sa v priebehu deviatich minút presadili najprv Michailo Mudryk a po ňom Lassina Traore.



E-skupina:

Dinamo Záhreb - FC Chelsea 1:0 (1:0)

Gól: 13. Oršič. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



RB Salzburg - AC Miláno 1:1 (1:1)

Góly: 28. Okafor - 40. Saelemaekers. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



F-skupina:

Celtic Glasgow - Real Madrid 0:3 (0:0)

Góly: 56. Vinicius Junior, 60. Modrič, 77. E. Hazard. Rozhodoval: Schärer (Švaj.)



RB Lipsko - Šachtar Doneck 1:4 (0:1)

Gól: 58. Simakan - 16. a 58. Šved, 76. Mudryk, 85. Traore. Rozhodoval: Pinheiro (Portug.)



G-skupina:

FC Sevilla - Manchester City 0:4 (0:1)

Gól: 20. a 67. Haaland, 58. Foden, 90.+2 Dias. Rozhodoval: Massa (Tal.)



Borussia Dortmund - FC Kodaň 3:0 (2:0)

Góly: 35. Reus, 42. Guerreiro, 83. Bellingham. Rozhodoval: Letexier (Fr.)

/D. Vavro (Kodaň) odohral celý zápas/



H-skupina:

Paríž Saint-Germain - Juventus Turín 2:1 (2:0)

Góly: 5. a 22. Mbappe - 53. McKennie. Rozhodoval: Taylor (Angl.)



Benfica Lisabon - Maccabi Haifa 2:0 (0:0)

Góly: 50. Silva, 54. Grimaldo. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

/D. Vavro (Kodaň) odohral celý zápas/