LIGA NÁRODOV: Alba popiera nezhody s reprezentačným trénerom Enriquem

Madrid 13. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Jordi Alba popiera nezhody s reprezentačným trénerom Luisom Enriquem a to aj napriek tomu, že nefiguroval v jeho predošlých dvoch nomináciách.Dvadsaťdeväťročný krajný obranca sa tentoraz dostal do kádra na zápas 1. skupiny A-divízie Ligy národov proti Chorvátsku (15. novembra) a na prípravné stretnutie s Bosnou a Hercegovinou (18. novembra). Od júlového príchodu Enriqueho na lavičku Španielska sa Alba dostal do nominácie prvýkrát.povedal Alba, ktorý hrával pod Enriquem za FC Barcelona v rokoch 2014-2017.Ak Španieli uspejú proti Chorvátom, zabezpečia si postup do ďalšej fázy Ligy národov. V prvom vzájomnom stretnutí pred dvomi mesiacmi vyhralanad aktuálnym vicemajstrom sveta jasne 6:0.povedal víťaz EURO 2012.